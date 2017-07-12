坏消息！南极正在从下方融化

（德国之声中文网）对于北极周边的冰层融化，科学家们早就有所警觉。一些新近的报告显示，受气候变化影响，截至2040年，北极冰层可能会全部融化。相对而言，南极一直被看作是相对稳定的，因为其冰层融化速度看起来要慢一些，也没有那么规律。

然而，一项新研究对南极冰盖进行了探察，发现实际上南极冰川正以极快的速度消退，从而导致海平面上升。

事实上，南极可能很快超过格陵兰岛，成为海平面上升的"罪魁祸首"。

水下冰山融化

一直以来，判断冰川消退主要是通过从上方观察两极的冰川、冰架。然而如今人们得知，不仅冰川的水上部分在变小，水下部分也在消融。

南极的部分冰层深达2公里。如果这些水下冰川融化，将构成真正的威胁。

冰川实际上只有小部分位于海面上，大部分都隐藏在水下。上方漂浮冰架与其下方固定冰盖之间的分界线被称为接地线，要检查接地线来确定冰川融化的规模与速度。

如果接地线以下的冰川消退，例如融化或者因为太薄而从海底、基岩分离，这就会造成海平面的上升。随着接地线的收缩，冰川底部的阻力会进一步降低，限制海平面上升的能力将进一步减弱。

冰川以前所未有的速度消退

正是出于这个原因，利兹大学的科学家们凭借7年的卫星数据和冰盖几何知识，创建了一张南极洲水下地图。

"我们想出了一种新方法，让我们可以绘制接地线并研究它们在南极周边的收缩情况"，该研究报告的主要作者康拉德（Hannes Konrad）在接受德国之声采访时说。

结果令康拉德与其同事感到震惊：温暖的海水导致海底附近的冰盖明显萎缩。研究人员发现，仅仅在五年里，大伦敦地区的水下冰层面积就显著变薄了。这些冰层或者已经在水下融化，或者断裂后更快地漂流入海。

在2017年夏天就曾发现这种情况：面积是柏林七倍的冰山从拉森C冰架断裂后脱陆入海。2个月后，南极洲西部的松岛冰架失去了面积是曼哈顿四倍的冰山。

一旦断裂，这些冰山将在海洋中融化，推高海平面。

如今，科学家们开始在更广的背景下研究冰川融化。他们发现，对比约两万年前最后一次冰河期（"第四纪大冰期"）结束时，南极西部冰川中近四分之一的消退速度都更快。而两万年前，海平面比今天还要低120米。

"这非常令人警觉，特别是对于居住在低洼地区的人们"，康拉德说。

南极洲是地球上最大的淡水水库。如果融化，有可能显着提高全球海水水位。对于岛国和沿海城市而言，这是一个真正的危险。

真正的危险

以南极洲最重要的冰川之一特怀特（Thwaites ）冰川为例。此前研究表明，受到海洋变暖的威胁，该冰川在过去几十年一直在以大约每年400米的速度消退。

康拉德表示，该速度如今仍然适用。有迹象显示，特怀特冰川将在未来500至1000年崩塌解体。"一旦发生，海平面会上升大约2米。而问题是：即便我们控制海洋变暖或者让其降温，也没有办法再让冰川变得稳固了。这就意味着，一些岛屿会消失。"

这位科学家表示，南极冰川的消退会让世界海平面额外上升4.5米，想象一下这对伦敦这样刚刚出于海平面上的城市意味着什么。他表示，这不会立即发生，因此我们必须现在采取行动、进行准备、做出调整。

另外一些研究还有其他的担忧。波茨坦气候影响研究所的莱沃尔曼（Anders Levermann）发表了一份相关话题的报告，发现融化的冰架可能对冰流产生连锁效应，加速内陆冰融化并推高海平面。

"研究告诉人们，如果不控制全球变暖，我们在南极将面对怎样的风险"，他对德国之声说。"有必要限制全球变暖，以稳定南极冰层，避免数米的海平面上升，从而保护纽约、汉堡、孟买、上海这样的城市。"