国际热评朝韩峰会 欢迎推动半岛去核

（德国之声中文网）朝韩两国首脑举行峰会并签署《板门店宣言》当天，中国外交部发言人陆慷发表谈话指出：

此次会晤取得的积极成果有利于增进双方和解与合作，维护半岛和平与稳定，推动半岛问题政治解决进程。中方对此表示祝贺和欢迎。

朝韩同属一个民族，中方一贯支持朝韩双方通过对话协商建立相互信任，改善彼此关系。这符合双方和本地区共同利益，也是国际社会共同期待。我们希望并相信朝韩双方能够落实好此次领导人会晤共识，持续推进和解与合作。希望有关各方保持对话势头，合力推动半岛无核化和半岛问题政治解决进程。中方愿为此继续发挥积极作用。

另一名外交部发言人华春莹则在例行记者会上说到朝鲜半岛举行峰会时，用了一句鲁迅的诗句"渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇"。

环球时报微信公共帐号发表署名文章写道：

对于中国来说，一个和平的朝鲜半岛，一个和谐的朝韩关系，对于我国东北地区的稳定和发展，也都有着重大的意义。更会令美国从此失去了一个在中国东北边境找茬的抓手！因此，我们也希望今天朝韩两国签署的这份"板门店宣言"，正如朝鲜最高领导人金正恩在板门店韩方一侧的"和平之家"的留言簿中所写的那样，是"新的历史从现在开始，在和平的时代，历史的出发点。"

日本共同社报道安倍晋三首相27日就韩国与朝鲜首脑发表共同宣言一事，低调表示"这是积极动向，对此表示欢迎"。他是在官邸向记者团作出这一发言。关于朝鲜，安倍表示"强烈希望采取具体的行动"，并称"将关注朝鲜今后的动向"。

台湾中央社的文章说，文金会主要用来"诉民族情怀"，而两位领导人握手不放是"肉麻"画面。文在寅虽然深明见面三分情的道理，但也务实地说："回顾以往，两韩之间大部分的协议都在政权中期或后期达成，政权更替后即停摆。如今新政府成立只不过一年，希望在本届总统任内，双方继续保持当前的速度。"

"金正恩在文在寅精心撰写的剧本里尽职演出，诉尽大韩民族情感的华丽词藻，这不尽然代表朝鲜半岛的和平未来一片乐观，却与首代脱北之子文在寅的朝鲜和平统一情怀频率相通。"

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在布鲁塞尔对板门店宣言表示欢迎，但同时要求继续保持对朝鲜的制裁。"我们必须持续施压，直到达成政治解决方案。"在朝鲜半岛解决冲突的道路还很漫长，"还有很多工作要做。"

德国《南德意志报》评论认为金正恩让全世界感到意外：

对金正恩的蔑视从来就没有停止过，"小火箭男"是美国总统特朗普特指金正恩的，媒体不也是常把朝鲜领导人称为"平壤的疯子吗"？在中国，老百姓喜欢叫他"金三胖"。

没有一个对金正恩的称呼是恰当的。现在看来，他很清楚他想要的东西，他也能得到它们。今年3月底，他访问北京受到中国党和国家领导人习近平的会见，中国的这位强人已宣布即将回访。数周后他还要会晤美国总统特朗普。外交上他所促成的超过了人们对他能力的想象。全世界都在关注他的一举一动以及他的胜利密码727（1953年朝鲜半岛实现停火的日子是7月27日）。

德国《明镜在线》在分析文章里指出，前两次的韩朝首脑会晤时，人们的激动情绪更为高昂，最后没有达到预期的结果。这回面临的难题并没有改变：

今天的会晤也明确显示：南北朝鲜在双边的层面上没有空间为半岛创造共同的和平。今天签署的《板门店宣言》是一份为半岛带来"持久、稳定和平"的意向书，希望以和平协议取代朝鲜战争结束（1950-53）后的停战协议。不过，2007年朝韩首脑会晤时也曾有过类似的宣布。然而，当年其他的参战国家，相互敌意的超级大国美国和中国未能就和平协议谈判出结果。看来这并不是一件简单的事情。

美国总统特朗普在韩朝首脑峰会后发推特称这是一次"历史性会晤"，并希望美国人对发生的事情感到"自豪"。“美国和她伟大的人民应为朝鲜正在发生的事情感到自豪”。

大概1小时之后，特朗普再发推文：

"请不要忘记我的好朋友、中国国家主席习近平给予美国的巨大帮助，尤其是在朝鲜边境。没有他，将是一个更漫长、更艰辛的过程！"