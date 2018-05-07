国际原子能机构首席核查员突然辞职

（德国之声中文网）主管伊朗核计划问题的维也纳国际原子能机构首席核查员瓦约兰塔（ Tero Varjoranta）突然宣布辞职。当局没有解释其辞职的原因。自2013年年底以来瓦约兰塔一直担任国际原子能机构首席核查员，并且是一位德高望重的专家。

国际原子能机构一位发言人说，该机构负责人天野之弥（ Yukiya Amano）委托瓦约兰塔手下的工作人员阿帕罗（Massimo Aparo）临时出任首席核查员。国际原子能机构将尽快确定瓦约兰塔的正式继任。对伊朗核设施将继续保持"高度专业化"的监督。

首席核查员的辞职发生在美国总统特朗普（Donald Trump）宣布退出伊朗核协议以及重新恢复对该国经济制裁几天之后。国际原子能机构负责监督伊朗核协议的遵守情况。该监管机构在美国撤离后一再强调，伊朗并没有违反其义务。伊朗正在履行其所有承诺。尽管美国退出了伊朗核协议，但是国际原子能机构内的美国代表主张继续视察伊朗核设施。

为防止伊朗制造核弹，国际原子能机构对核协议所有条例的遵守情况进行着极严格的监督。经过持续多年的谈判，联合国安理会5个常任理事国和德国在2015年7月与德黑兰签署了核协议。尽管现在美国退出该协议，但是其它签约国将继续遵守该协议。

李京慧/任琛(德新社、路透社、法新社 )