国防授权法刚过 美国再提抗中法案

(德国之声中文网) 美国联邦众议院军事委员会10日通过2019会计年度《国防授权法草案》 (NDAA)。草案中有多项针对中国的项目，被视为「反中共」措施。同一天，美国再提《对中公平贸易执行法》 (Fair Trade with China Enforcement Act)，禁止美国贩售中国「敏感」科技，并提高关税和其他税收。

根据路透社报导，美国参议院外交委员会（Foreign Relations Committee）的共和党参议员鲁比奥 (Marco Rubio)提出《对中公平贸易执行法》议案，禁止出售国安敏感技术和智慧财产，并提高对跨国企业来自中国所得的税收。

NDAA中包括禁止美国政府使用中兴和华为科技产品，也指明美国国防部应评估台湾军力，加强台湾防卫能力。而《对中公平贸易执行法》则可以说是美国议员认为北京窃取美国智慧财产所採取的最新动作。

《对中公平贸易执行法》提案限制中国投资人对美国企业持股，并准备对其课税。这些企业是「中国製造2025」锁定的目标。中国希望藉此在机器人、航太和绿能车等产业追上美国和德国的脚步。

提案也禁止美国政府或承包商购买华为和中兴通讯的电信设备、服务和技术。

美政府拟禁用华为中兴 NDAA纳入反中措施

美国众议院军事委员会7日公布新年度《国防授权法》（NDAA）法案细节。其中提出禁止美国政府机关使用华为或中兴所生产的 “ 危险 ” (risky)科技产品。美国国防部长马提斯 (Jim Mattis)也敦促国会议员在法案中收紧对外国投资监管的措施，以阻止中国获得美国敏感科技的企图。

众院军委会7日公布2019年《国防授权法》法案细节。摘要认定华为与中兴两家公司与中国共产党情报单位有关，禁止所有美国政府机构使用这两家公司所生产的科技产品。摘要内容指出，中共政权下的中国正在破坏二战之后建立的世界秩序，也说中国藉由 “ 全国性的长期战略 ” 和 “ 军事现代化 ” 发挥影响力，透过掠夺性经济迫使邻国就范，建立新的印度太平洋地区优势。

根据路透社的报导，美国国防部长马提斯在5月4日的信中敦促众议院军事委员会以及参议院在《国防授权法》中扩大外国投资委员会（CFIUS）的权力。他在信中支持外国投资，并表示， “ 国防部也相信，我们必须清楚了解，我们的对手已经研究了我们现行法规的弱点，也正在加以利用。 ” 他特别指出，中共强迫技术转让可能对美国造成国家安全风险。

除了建议美国政府禁用华为和中兴手机，法案中还建议要在印度太平洋上发挥军事影响力，同时支持与日本，澳大利亚和印度的军事演习。也要打击中国在非洲，东南亚等地区不断上升的影响力。

至于台湾部分，法案建议美国支持提升台湾防卫能力，扩大联合训练还有对外军售。也鼓励台美安全机构相互合作，以及与台湾的高层军事接触等举措。

夏立民/游言/罗法 (综合报导)