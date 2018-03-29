国家接管安邦 巨资维持稳定

（德国之声中文网）前董事长被控犯有诈骗罪的中国保险业巨头-安邦保险集团获当局巨资支撑。安邦周三（4月4日）通告说，一家国有基金会将向安邦增资608亿元人民币，以确保安邦偿付能力充足，维护公司经营稳定，同时，将寻求新的私方投资人。

在其创始人吴小晖受到诈骗指控后，今年2月，安邦由国家接管。安邦曾在境外大举收购。现年51岁的吴小晖对经济犯罪指控供认不讳。对他的指控内容包括贪污及非法集资。法院尚未宣判。

安邦于2004年在华东城市宁波问世，最初涉及汽车保险，此后迅速膨胀，其融资手段和经营结构晦暗晦明，受到批评。2014年起，该企业在海外大举收购，其投资规模之大，尚无先例，-超过150亿美元，内含用于收购纽约华尔道夫酒店的19亿美元。

处于对金融稳定性的忧虑，一段时间以来，北京严厉打击相关领域的违规行为。去年9月，保险业监管机构负责人受到受贿指控。除安邦外，中国政府还因不顾一切的金融投机行为对其它保险公司也提出了警告。

凝炼/雨涵（德新社）