 国会二度作证 札克伯格激怒议员 | 科技环境 | DW | 12.04.2018
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科技环境

国会二度作证 札克伯格激怒议员

一位国会议员指责这位亿万富翁试图透过迴避和超长回答来“阻挠”听证会。 扎克伯格则说，自己的个资也受到剑桥分析公司的侵害。

USA Kongress House Energy and Commerce Committee | 2. Anhörung Mark Zuckerberg, Facebook CEO (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

札克伯格坦诚，自己的个资也遭到外泄。

(德国之声中文网) 脸书首席执行官扎克伯格周三参加第二场国会听证会。美国国会议员在这个社交媒体龙头最近的隐私丑闻后试图了解脸书下一步会怎麽做。

这次问答环节比周二的听证会更加热烈和直接，从剑桥分析公司的启示到脸书的商业模式等各方面提出了一大堆问题。

扎克伯格试图捍卫脸书的做法，他说："每次有人选择在脸书上分享某些东西......就可以决定隐私，设定就在那裡，不是藏在系统设定的某处。

他补充说，用户可以查看已下载哪些可能取得其数据的第三方应用程式。至于像剑桥分析 (Cambridge Analytica) 使用个资试图影响选举这种脸书数据销售做法在2015年就中止了。

扎克伯格似乎最近才意识到剑桥大学和这件丑闻有关。他暗示该机构发生"不好的事"，并暗示脸书可能会对其提起诉讼。

未来制定规范

札克伯格承诺，脸书将未来将"积极主动"保护用户隐私，并承诺将与国会合作制定社交媒体行业法规。

扎克伯格说，"我认为这是不可避免的，将会有一些规定。"不过他只含糊地承诺"他的团队"会跟议员联繫。

部分国会议员厌倦了扎克伯格迴避和照稿演出，共和党议员布莱克本指责这位33岁的亿万富翁试图用浪费时间和不答复来"阻挠"听证。

札克伯格进一步承认，自己也是被剑桥分析公司滥用数据的8700万用户之一，不过他拒绝提供细节。

有议员质疑扎克伯格一再强调脸书用户对其数据拥有完全的掌控权，但是这样的说法和脸书提供广告主用户的"喜好"和其他销售行为做法不一致。

被问到脸书是否违反了欧洲隐私法，扎克伯格也给了非常制式的答案，只说"我们正在努力"。

虽然网路流传脸书可以"听到"用户语音通话，但他坚称这不是事实。他也强烈否认在俄罗斯境内託管任何数据。

夏立民/罗法（美联社，路透社）

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