困境中的出访：蔡英文前往非洲巩固邦谊

(德国之声中文网)台湾总统蔡英文安排于四月赴非洲拜访斯威士兰。台湾在中国施压下的少数邦交国之一。

台湾外交部长吴钊燮说蔡英文4月17到21日即将拜访非洲南部的斯威士兰，标志两国超过半个世纪的交情。

台湾在非洲只有两个邦交国，另一个是布基纳法索。

这将是蔡英文2016上任总统以来第一次前往非洲访问。她曾以总统身份前往访问的国家有巴拉圭，危地马拉，图瓦卢，所罗门群岛以及马绍尔群岛。

由于这位总统的党派立场支持台湾独立，中国在她上任之后一直对台湾充满敌意。虽然她多次表达自己维持现状与和平稳定的意志，中国仍然担忧她会推动实质独立。

中国认为民主自治的台湾是中国海外的一个省份，不具有国对国建立邦交的主权资格。因此，中国在两岸分治的五十年间逐步压缩台湾的外交空间。双方通常都以慷慨的经济援助争取开发中国家的支持。在中国的经济实力日益崛起之下，台湾的金援外交更为艰难。不少邦交国多次转换阵营。

去年，中国与巴拿马建交，台湾一时之间失去了几十年来的盟友。至今，国际上只剩下20个国家承认台湾的主权，而其中大多是中美洲、加勒比海、太平洋与非洲的贫穷国家。

中国的外交部长王毅曾说：＂坚持一个中国原则，不同台湾进行官方往来，也已经成为各国遵循的国际准则之一，同唯一合法代表中国的，中华人民共和国政府建立外交关系，开展正常的合作，显然是顺应时代潮流的正确的选择。＂

近日，梵蒂冈主教与中国密切接触，使得人们都在猜疑下一个与台湾断交的是否会是梵蒂冈。

罗法/夏立民 (路透社等)