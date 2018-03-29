困境中的出访：蔡英文前往非洲巩固邦谊

(德国之声中文网)台湾总统蔡英文安排于四月赴非洲拜访斯威士兰。台湾在中国施压下的少数邦交国之一。
台湾外交部长吴钊燮说蔡英文4月17到21日即将拜访非洲南部的斯威士兰，标志两国超过半个世纪的交情。
台湾在非洲只有两个邦交国，另一个是布基纳法索。
这将是蔡英文2016上任总统以来第一次前往非洲访问。她曾以总统身份前往访问的国家有巴拉圭，危地马拉，图瓦卢，所罗门群岛以及马绍尔群岛。
由于这位总统的党派立场支持台湾独立，中国在她上任之后一直对台湾充满敌意。虽然她多次表达自己维持现状与和平稳定的意志，中国仍然担忧她会推动实质独立。
中国认为民主自治的台湾是中国海外的一个省份，不具有国对国建立邦交的主权资格。因此，中国在两岸分治的五十年间逐步压缩台湾的外交空间。双方通常都以慷慨的经济援助争取开发中国家的支持。在中国的经济实力日益崛起之下，台湾的金援外交更为艰难。不少邦交国多次转换阵营。
去年，中国与巴拿马建交，台湾一时之间失去了几十年来的盟友。至今，国际上只剩下20个国家承认台湾的主权，而其中大多是中美洲、加勒比海、太平洋与非洲的贫穷国家。
在中国压力之下，台湾以非正式外交关系与其他国家保持联系。图为蔡英文拜访巴拿马运河。
中国的外交部长王毅曾说：＂坚持一个中国原则，不同台湾进行官方往来，也已经成为各国遵循的国际准则之一，同唯一合法代表中国的，中华人民共和国政府建立外交关系，开展正常的合作，显然是顺应时代潮流的正确的选择。＂
近日，梵蒂冈主教与中国密切接触，使得人们都在猜疑下一个与台湾断交的是否会是梵蒂冈。
罗法/夏立民 (路透社等)
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台湾还有哪些邦交国？
危地马拉
拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
尼加拉瓜
尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。
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台湾还有哪些邦交国？
洪都拉斯
洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
巴拉圭
巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
萨尔瓦多
中美洲国家萨尔瓦多毗邻太平洋，面积2.07平方公里，人口613万。首都圣萨尔瓦多，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
海地
海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
多米尼加
加勒比海岛国，西与海地接壤，面积4.87万平方公里，人口1035万。首都圣多明戈，官方语言为西班牙语，是加勒比海著名的旅游胜地。1983年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
布基纳法索
台湾在非洲有两个邦交国，布基纳法索（Burkina Faso）是其中之一。该国位于非洲西部，撒哈拉沙漠以南。面积27万平方公里，人口1800万。首都瓦加杜古（Ouagadougou），官方语言为法语。该国属于非洲最不发达的国家，资源贫乏。1961年与台湾建交，1973年断交，1994年复交。
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台湾还有哪些邦交国？
斯威士兰
斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
马绍尔群岛
马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
瑙鲁
瑙鲁是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。
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台湾还有哪些邦交国？
图瓦卢
图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。
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台湾还有哪些邦交国？
所罗门群岛
所罗门群岛位于南太平洋，在澳大利亚东北方，由近千个岛屿组成，面积2.8万平方公里，人口58万。该国是英联邦成员，于1978年独立，1983年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
梵蒂冈
梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。
作者: 叶宣