回应中美贸易战？ 习近平承诺开放新局面

(德国之声中文网)中国国家主席习近平今日在博鳌论坛开幕发表演说，宣布“对外开放重要举措”，其中包括: 放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护和主动扩大进口，其中更明确提到降低汽车进口关税。

习近平虽没有正面提到中美贸易战，但他提出的措施正好回应数月以来美国对中国贸易的批评。

习近平强调谈话中宣布的对外开放重大举措，“将尽快使之落地，宜早不宜迟，宜快不宜慢”。

他也重申，“无论中国发展到什么程度，我们都不会威胁谁，都不会颠复现行国际体系，都不会谋求建立势力范围。”

两岸“老朋友”闭门会谈

根据台湾媒体报导，10日上午台湾前副总统、两岸共同市场基金会荣誉理事长萧万长已会见习近平。习称萧为“老朋友”。据传习近平将在下午与台湾代表团见面。萧万长稍晚在会面后将举行记者会说明两人对谈内容。

习近平曾在2013年与2015年博鳌论坛两度会见萧万长。此次会面台湾方面关心中国在2月提出的“惠台政策”。

“打开对外开放全新局面”

习近平提出以下4点对外开放重要措施：

1.大幅度放宽市场准入。确保落实去年底宣布的金融业外资股比限制，加快保险行业开放进程，放宽外资金融机构设立限制和扩大其在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域。在製造业方面，针对目前保留限制的汽车、船舶、飞机等少数行业，在开放基础上放宽外资股比，特别是汽车行业外资限制。

2.创造更有吸引力的投资环境，加强同国际经贸规则对接，增强透明度，强化产权保护。在今年上半年完成修订外商投资负面清单工作，全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度。

3.加强知识产权保护。在今年重新组建国家知识产权局，鼓励中外企业开展正常技术交流合作，保护在华外资企业合法知识产权。

4.主动扩大进口。习近平强调“中国不以追求贸易顺差为目标，真诚希望扩大进口”，也表示中国今年将降低汽车进口关税，同时降低部分其他产品进口关税，并加快加入世界贸易组织《政府采购协定》进程。同时希望发达国家对正常合理的高技术产品贸易停止人为设限，放宽对华高技术产品出口管制。

夏立民/罗法 (美联社、路透社、法新社、新华网)