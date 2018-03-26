 噤声反对派 塞西超高票连任埃及总统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.04.2018
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时政风云

噤声反对派 塞西超高票连任埃及总统

现任埃及总统塞西以压倒性优势胜出大选，获得连任。那些塞西的主要挑战者，要不直接进了监狱，要不就是参选过程遭到妨碍或者因恫吓退出。

Ägypten Präsidentschaftswahlen (Reuters/The Egyptian Presidency)

埃及总统塞西参与投票

(德国之声中文网) 埃及选举机关周一确认，阿卜杜勒·法塔赫·塞西（Abdel Fattah al Sisi）再次赢得四年一任的埃及总统大选。在缺乏实质挑战者的情况下，塞西囊括了97%的选票。

埃及选举委员会主席拉辛·易卜拉欣(Lasheen Ibrahim)表示，这场选举的投票率不高，在埃及5千9百万的注册选民中，只有41%的人在3月26-28日的选举中出席投票。但对于那些出来投票的选民，他则盛赞“这场选举犹如一曲献给埃及的史诗，因为选举过程体现了埃及人民追求正义、尊严及民主的奋斗。”

尽管如此，这场选举却被一连串不正当行为所玷污。塞西最强的挑战者，萨米·阿南(Sami Anan）将军，在1月被控未获许可迳自参选而遭逮捕。隔天，另一名塞西的竞争者，人权律师哈立德·阿里（Khaled Ali），表示由于自己和支持者持续遭到恐吓，也宣布退出选举。

其他几位潜在候选人也都表示，在还没开始竞选前，团队就已经遭遇了强大的阻碍与压力。

“我希望人民有更多的候选人可以选择，但这些人都还没准备好”，塞西在竞选前的一场电视演说上这么说道。

不过，虽然缺乏实质竞争者，还是有将近3%的选票没有投给塞西，而是转投了穆萨·穆斯塔法·穆萨(Moussa Mustafa Moussa)，一个在最后关头才宣布参选、没有任何宣传的塞西支持者。

根据埃及国家媒体报导，美国总统特朗普致电塞西向他道贺。美国国务院表示“重视与埃及之间的伙伴关系”，但同时白宫却指出，美方“注意到了有一些关于选举过程中对言论及结社自由加以限制的报导。”

2014年，前总统穆罕默德·穆尔西(Mohamed Morsi)被罢黜满一年，塞西在总统大选中胜出，当时投票率是47%。本次大选41%的投票率低于当时的记录。不过，当时47%的投票率也是在官员延长投票时间三天之后的结果。

游言、罗法/任琛(法新社，路透社)

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