喝咖啡致癌吗？德国专家如是说

（德国之声中文网）据美国媒体报道，上周，加州一名法官裁决，包括星巴克、7-Eleven在内的咖啡销售商，应向消费者提供警示信息，即咖啡含有可能致癌的化学物质丙烯酰胺。该物质产生于咖啡豆的烘焙过程。

据美国《时代周刊》网站报道，根据加州的一项法案，如果商家的产品包含丙烯酰胺等65种与癌症、出生畸形有关的化学物质，商家有义务进行标识。美国媒体报道说，在法官判决前，包括7-Eleven在内的13家辨方同意标识警告信息。

目前，星巴克等商家还有权提出上诉。

德国《时代周报》网站本周一发表了一篇采访，题为“没人会因为几杯外带咖啡得癌症”（Niemand kriegt Krebs von ein Paar Coffee to go）。采访对象是德国联邦直属机构“联邦风险评估研究所”（BfR）负责食品安全的专家拉姆蓬（Alfonso Lampen）。

这家研究所负责为德国政府在食品安全等方面提供科学建议。

拉姆蓬表示，在德国，人们常关注炸薯条、薯片中的丙烯酰胺，不过，咖啡也的确属于丙烯酰胺较多出现的产品。在食品中无法完全避免丙烯酰胺，因为它产生于加热过程中，除非人们彻底放弃吃煎炸、烧烤、烘烤的食物。拉姆蓬介绍说，丙烯酰胺是在某些糖与蛋白质在高温时产生的。对鼠类的动物实验显示，可能引发癌症。对于人类而言，德国最新的研究显示，人体天生看来就带有一部分的丙烯酰胺，外界环境的丙烯酰胺与之叠加。是否会致癌，取决于摄入有害物质的种类、摄入时间与摄入量。此外，人体天然的修复机制也是相关因素。随着年龄的增长，这一修复能力会减弱。

拉姆蓬说，永远无法用学术研究证明一个人是因为摄入丙烯酰胺而得癌症，但研究可以显示的是，较长时间内摄入过多该物质会提高统计学上的癌症风险。

猫屎咖啡——排泄物制成的奢侈饮品 爱吃咖啡豆的椰子猫 一只吃饱了的椰子猫趴在一把咖啡豆面前。它所吃的是阿拉比卡（Arabica）、利比里卡（Liberica）和艾克塞尔萨（Excelsa）种的咖啡豆。咖啡豆在椰子猫的肠道里发酵后排出。印尼语中称为Kopi Luwak的猫屎咖啡是世界上最贵的咖啡。

猫屎咖啡——排泄物制成的奢侈饮品 铁窗后的生活 动物保护者批评印尼苏门答腊、爪哇和苏拉威西岛上人工饲养椰子猫的做法。数千只椰子猫在热带雨林中被抓进笼子里，专门用来生产咖啡。饲养者只给它们喂咖啡豆，导致椰子猫营养不良。

猫屎咖啡——排泄物制成的奢侈饮品 收集“便便” 巴里岛上这位小农户养着9只椰子猫，每天收集他们的排泄物。他做这生意已经两年了。对于该地区贫穷的农民来说，动物保护是次要的。

猫屎咖啡——排泄物制成的奢侈饮品 杂食动物 野生椰子猫每年的咖啡豆产量约在200-300公斤。除咖啡豆外，椰子猫还吃小的哺乳动物及昆虫。它们只消化咖啡豆的果肉部分，果核会排出体外。咖啡的质量取决于其种类、雨量和土壤。

猫屎咖啡——排泄物制成的奢侈饮品 昂贵的享受 在亚洲，每公斤猫屎咖啡约合40欧元，出口到欧洲后，每公斤的售价达到约220欧元。猫屎咖啡因为是在椰子猫的肠道发酵，所以被认为口感温和，因为苦味素被分解。

猫屎咖啡——排泄物制成的奢侈饮品 历史悠久 早期，荷兰殖民者对猫屎咖啡不屑一顾，都是当地人在享用。如今，猫屎咖啡成为利益丰厚的生意。早在1880年代，德国知名动物学家布雷姆（Alfred Brehm）就观察到，当地人收集这些咖啡豆并制成饮品。 作者: Carsten Grün





这位专家表示，如果咖啡豆烘焙的强度过大或时间过长，在个别情况下，每公斤咖啡粉的丙烯酰胺含量可能超出600微克。总体而言，速溶咖啡比磨制咖啡的含量更高。

相比较而言，炸薯条、饼干、薯片中丙烯酰胺的含量有时可能超过每公斤2000微克。2011年，欧盟规定食品中丙烯酰胺的含量不应超过每公斤450微克。在那之前，德国的规定原本更为严格，是每公斤不应超过280微克。拉姆蓬说，德国的咖啡制造商长期以来一直在优化烘烤过程，总体上符合欧盟的规定。

《时代周报》记者问到，如果超过这一数值，是否会存在很明显的健康风险。拉姆蓬表示，并非如此。如果生产商超过这一数值，产品不会立即下架，但政府部门会对该企业进行监管和警告，在必要情况下罚款。

对于加州法官作出的裁决，拉姆蓬认为，是过于夸张了。不过，除了咖啡之外，几乎所有含丙烯酰胺的食品如薯片、炸薯条和饼干都含有相对较多的脂肪和糖，应当少吃。同时，最健康的当然是新鲜、未经加工的食品。

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德国的网友对于相关新闻报道的反应，总体而言，相当镇定。不少人还拿报道开玩笑。一位名叫Kravalli的网友说，生命本身存在生命危险，并且总是以死亡终结，一杯美味的咖啡是我生活质量的一部分。名叫Columba livia的网友说，我觉得星巴克应该警示的是一次性的咖啡杯，造成严重的垃圾问题。

不过，也有网友觉得这些风险是应当严肃对待的。网友Beobachter Süd说，没错，没人会因为一点点丙烯酰胺、一点点草甘膦、一点点塑料包装中的软化剂、一点点细微颗粒物、一点点溶解剂得癌症，——但这些都加在一起呢？网友JHammer发表类似评论：也没人会因为几根烟头、几口汽车尾气、肉制品或饮用水中的抗生素致癌……也有德国网友建议从小的咖啡商家购买慢速烘焙的咖啡。

德国《明镜周刊》网站报道说，对德国民众而言，丙烯酰胺主要的来源不是食品，而是香烟。烟民会吸入丙烯酰胺。该报道引述“德国商品检验基金会”（Stiftung Warentest）2016年的检测结果，18种检测的特浓咖啡豆（Espressobohnen）产品无一超标。该报道建议，在自家烘烤食品时，若控制在180摄氏度以下，会产生较少的丙烯酰胺。



苗子/雨涵（综合时代周报等）

