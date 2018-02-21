 喝咖啡致癌吗？德国专家如是说 | 非常德国之吃喝玩乐 | DW | 03.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

非常德国之吃喝玩乐

喝咖啡致癌吗？德国专家如是说

美国加州一位法官裁决，星巴克等商家应在产品上标识：含有丙烯酰胺。这是一种可能致癌的化学物质。德国媒体引述专家说法，欧盟对丙烯酰胺含量有规定，德国咖啡制造商总体符合规定。

Cappuccino mit Muster Kaffeebohnen auf einem Teller (picture-alliance/dpa/N.Armer)

咖啡

（德国之声中文网）据美国媒体报道，上周，加州一名法官裁决，包括星巴克、7-Eleven在内的咖啡销售商，应向消费者提供警示信息，即咖啡含有可能致癌的化学物质丙烯酰胺。该物质产生于咖啡豆的烘焙过程。

据美国《时代周刊》网站报道，根据加州的一项法案，如果商家的产品包含丙烯酰胺等65种与癌症、出生畸形有关的化学物质，商家有义务进行标识。美国媒体报道说，在法官判决前，包括7-Eleven在内的13家辨方同意标识警告信息。

目前，星巴克等商家还有权提出上诉。

德国《时代周报》网站本周一发表了一篇采访，题为“没人会因为几杯外带咖啡得癌症”（Niemand kriegt Krebs von ein Paar Coffee to go）。采访对象是德国联邦直属机构“联邦风险评估研究所”（BfR）负责食品安全的专家拉姆蓬（Alfonso Lampen）。

这家研究所负责为德国政府在食品安全等方面提供科学建议。

拉姆蓬表示，在德国，人们常关注炸薯条、薯片中的丙烯酰胺，不过，咖啡也的确属于丙烯酰胺较多出现的产品。在食品中无法完全避免丙烯酰胺，因为它产生于加热过程中，除非人们彻底放弃吃煎炸、烧烤、烘烤的食物。拉姆蓬介绍说，丙烯酰胺是在某些糖与蛋白质在高温时产生的。对鼠类的动物实验显示，可能引发癌症。对于人类而言，德国最新的研究显示，人体天生看来就带有一部分的丙烯酰胺，外界环境的丙烯酰胺与之叠加。是否会致癌，取决于摄入有害物质的种类、摄入时间与摄入量。此外，人体天然的修复机制也是相关因素。随着年龄的增长，这一修复能力会减弱。

拉姆蓬说，永远无法用学术研究证明一个人是因为摄入丙烯酰胺而得癌症，但研究可以显示的是，较长时间内摄入过多该物质会提高统计学上的癌症风险。

  • Indonesien Kaffee aus Exkrementen von Fleckenmusangs Alamid-Bohnen (Getty Images/P. Bronstein)

    猫屎咖啡——排泄物制成的奢侈饮品

    爱吃咖啡豆的椰子猫

    一只吃饱了的椰子猫趴在一把咖啡豆面前。它所吃的是阿拉比卡（Arabica）、利比里卡（Liberica）和艾克塞尔萨（Excelsa）种的咖啡豆。咖啡豆在椰子猫的肠道里发酵后排出。印尼语中称为Kopi Luwak的猫屎咖啡是世界上最贵的咖啡。

  • Indonesien Kaffee aus Exkrementen von Fleckenmusangs Alamid-Bohnen (Getty Images/N. Loh)

    猫屎咖啡——排泄物制成的奢侈饮品

    铁窗后的生活

    动物保护者批评印尼苏门答腊、爪哇和苏拉威西岛上人工饲养椰子猫的做法。数千只椰子猫在热带雨林中被抓进笼子里，专门用来生产咖啡。饲养者只给它们喂咖啡豆，导致椰子猫营养不良。

  • Indonesien Kaffee aus Exkrementen von Fleckenmusangs Alamid-Bohnen (Getty Images/P. Bronstein)

    猫屎咖啡——排泄物制成的奢侈饮品

    收集“便便”

    巴里岛上这位小农户养着9只椰子猫，每天收集他们的排泄物。他做这生意已经两年了。对于该地区贫穷的农民来说，动物保护是次要的。

  • Indonesien Kaffee aus Exkrementen von Fleckenmusangs Alamid-Bohnen (Getty Images/AFP/S. Tumbelaka)

    猫屎咖啡——排泄物制成的奢侈饮品

    杂食动物

    野生椰子猫每年的咖啡豆产量约在200-300公斤。除咖啡豆外，椰子猫还吃小的哺乳动物及昆虫。它们只消化咖啡豆的果肉部分，果核会排出体外。咖啡的质量取决于其种类、雨量和土壤。

  • Indonesien Kaffee aus Exkrementen von Fleckenmusangs Alamid-Bohnen (Getty Images/N. Loh)

    猫屎咖啡——排泄物制成的奢侈饮品

    昂贵的享受

    在亚洲，每公斤猫屎咖啡约合40欧元，出口到欧洲后，每公斤的售价达到约220欧元。猫屎咖啡因为是在椰子猫的肠道发酵，所以被认为口感温和，因为苦味素被分解。

  • Indonesien Kaffee aus Exkrementen von Fleckenmusangs Alamid-Bohnen (Getty Images/N. Loh)

    猫屎咖啡——排泄物制成的奢侈饮品

    历史悠久

    早期，荷兰殖民者对猫屎咖啡不屑一顾，都是当地人在享用。如今，猫屎咖啡成为利益丰厚的生意。早在1880年代，德国知名动物学家布雷姆（Alfred Brehm）就观察到，当地人收集这些咖啡豆并制成饮品。

    作者: Carsten Grün



这位专家表示，如果咖啡豆烘焙的强度过大或时间过长，在个别情况下，每公斤咖啡粉的丙烯酰胺含量可能超出600微克。总体而言，速溶咖啡比磨制咖啡的含量更高。

相比较而言，炸薯条、饼干、薯片中丙烯酰胺的含量有时可能超过每公斤2000微克。2011年，欧盟规定食品中丙烯酰胺的含量不应超过每公斤450微克。在那之前，德国的规定原本更为严格，是每公斤不应超过280微克。拉姆蓬说，德国的咖啡制造商长期以来一直在优化烘烤过程，总体上符合欧盟的规定。

《时代周报》记者问到，如果超过这一数值，是否会存在很明显的健康风险。拉姆蓬表示，并非如此。如果生产商超过这一数值，产品不会立即下架，但政府部门会对该企业进行监管和警告，在必要情况下罚款。

对于加州法官作出的裁决，拉姆蓬认为，是过于夸张了。不过，除了咖啡之外，几乎所有含丙烯酰胺的食品如薯片、炸薯条和饼干都含有相对较多的脂肪和糖，应当少吃。同时，最健康的当然是新鲜、未经加工的食品。
观看视频 01:20

可以吃的咖啡杯


德国的网友对于相关新闻报道的反应，总体而言，相当镇定。不少人还拿报道开玩笑。一位名叫Kravalli的网友说，生命本身存在生命危险，并且总是以死亡终结，一杯美味的咖啡是我生活质量的一部分。名叫Columba livia的网友说，我觉得星巴克应该警示的是一次性的咖啡杯，造成严重的垃圾问题。

不过，也有网友觉得这些风险是应当严肃对待的。网友Beobachter Süd说，没错，没人会因为一点点丙烯酰胺、一点点草甘膦、一点点塑料包装中的软化剂、一点点细微颗粒物、一点点溶解剂得癌症，——但这些都加在一起呢？网友JHammer发表类似评论：也没人会因为几根烟头、几口汽车尾气、肉制品或饮用水中的抗生素致癌……也有德国网友建议从小的咖啡商家购买慢速烘焙的咖啡。

德国《明镜周刊》网站报道说，对德国民众而言，丙烯酰胺主要的来源不是食品，而是香烟。烟民会吸入丙烯酰胺。该报道引述“德国商品检验基金会”（Stiftung Warentest）2016年的检测结果，18种检测的特浓咖啡豆（Espressobohnen）产品无一超标。该报道建议，在自家烘烤食品时，若控制在180摄氏度以下，会产生较少的丙烯酰胺。

 


苗子/雨涵（综合时代周报等）
 

DW.COM

猫屎咖啡——排泄物制成的奢侈饮品

大部分人可能没听说过椰子猫。这一猫科动物主要生活在印尼。猫屎咖啡正是椰子猫的排泄物制成的。在欧洲每公斤售价高达220欧元。 (08.01.2017)  

相关音频视频

可以吃的咖啡杯  

相关内容

Symbolbild Koffein

咖啡缓解压力 21.02.2018

咖啡可以缓解压力，当然大量饮用也存在副作用，会让人长期处于兴奋状态，引发尿急以及高血压等等。因此，研究人员正在寻找一种类似于咖啡因的有效物质，既能疏解压力，同时又不会有副作用。

CAFÉ LATTE

咖啡神效：防癌、防阿兹海默症 05.02.2018

咖啡有助于健康并不是神话。每天喝4杯咖啡可以降低罹患多种疾病的风险，其中包括抑制或推迟罹患阿兹海默症，也就是老人失智症状。

Umweltverschmutzung durch Plastikbecher

Coffee to go告别一次性咖啡杯 21.02.2018

Coffee to go 在当今社会已逐渐成为一种时尚。 但据德国环保总局报道, 爱喝咖啡的德国人每年因喝咖啡产生的一次性纸杯的垃圾总量竟超过2.8亿。为此，在全德范围先后引入了咖啡杯回收系统。

喝咖啡致癌吗？德国专家如是说

美国加州一位法官裁决，星巴克等商家应在产品上标识：含有丙烯酰胺。这是一种可能致癌的化学物质。德国媒体引述专家说法，欧盟对丙烯酰胺含量有规定，德国咖啡制造商总体符合规定。 

百余媒体齐声叹!美国也有"宣传部"?

新闻媒体抵制假新闻，天经地义；可是一百余家电视台用几乎相同的台词声讨“假新闻”，还获得了特朗普总统的赞扬，这就很可疑了。 

朝鲜高层频访京 金委员长走了又来李外相

朝鲜最高领导人金正恩上周短访北京并与习近平会面。这周，北京又迎来朝鲜外相。 