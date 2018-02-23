哪些美国名人访问过朝鲜？

（德国之声中文网）

马德琳·奥尔布赖特（Madeleine Albright）

2000年，克林顿政府成员奥尔布赖特创造历史，成为朝鲜战争结束50年来首位访问北方的美国国务卿。她在那里与孩子一起跳舞，还将一个有乔丹签名的篮球送给当时的朝鲜领导人金正日。后者在与美国代表团会晤之后表示，他"非常高兴"，还向奥尔布赖特要了电子邮件地址。

马德琳·奥尔布赖特（Madeleine Albright） 资料图片

奥尔布赖特为期两天的朝鲜之行旨在说服对方放弃研发弹道导弹，这让两国关系短期回暖。但2002年，平壤的核野心再次浮现。

比尔·克林顿（Bill Clinton）

当时即将卸任的克林顿总统原本打算在奥尔布赖特访问朝鲜之后也前往该国，但最终打消这一念头。

2009年8月4日，克林顿和金正日

2009年，克林顿还是踏上了朝鲜的土地，不过当时他已经离开白宫八年之久。他这次成功完成斡旋使命，促使朝鲜释放两名因为在没有签证的情况下从中国入境朝鲜而被关押的美国记者。

杰米·卡特（Jimmy Carter）

1994年，美国前总统杰米·卡特应克林顿的请求，前往平壤，成为首位访问朝鲜的美国前总统，并协助达成一项针对朝鲜核计划的协议，但这份协议最后归于失败。

2011年4月26日，卡特在平壤机场

2010年，卡特再次访问朝鲜，并成功解救另一位遭到平壤关押的美国人。此人被指控非法入境朝鲜。第二年，卡特第三度前往朝鲜，试图改善美朝关系。

去年，卡特曾提出愿意担任和平特使出访朝鲜，但遭到特朗普政府的拒绝。

比尔·理查森（Bill Richardson）

理查森曾担任美国驻联合国大使，他被视为外交圈的"救火员"，1990年代初开始，他多次前往平壤。

2007年，在他的斡旋下，六名在朝鲜战争中阵亡美军士兵的遗体被运送回国。2013年，他又和谷歌总裁施密特一起访问朝鲜，试图解救一名被关押的韩裔美籍传教士，但这次空手而归。

理查森还曾多次参与解救被关押者的谈判，最近一次解救对象是瓦姆比尔（Otto Warmbier）。这名美国大学生在被朝鲜关押18个月后得到释放，但当时已经陷入昏迷，回到美国不久后便去世。

詹姆斯·卡拉珀（James Clapper）

2014年，时任美国国家情报局总监督的克拉珀前往平壤，争取说服朝鲜政府释放两名美国公民。虽然使命完成，但克拉珀此后透露，对方似乎对于他未能带来内容更为广泛的和平建议感到失望。

葛福临（Franklin Graham）

美国新教福音派布道家葛福临至少曾前往朝鲜五次。尽管平壤当局严厉限制宗教信仰，但葛福临与朝鲜高层却建立起颇为密切的关系。

2011年，他说服朝鲜当权者释放一名来自美国加利福尼亚的商人。此人在一年前被逮捕，罪名显然是因为在朝鲜进行传教活动。

葛福临的父亲葛培理（Billy Graham）与多任美国总统私交甚笃，并曾在1990年代初两次前往朝鲜会见开国领袖金日成。

丹尼斯·罗德曼（Dennis Rodman）

现任朝鲜领导人金正恩是一名篮球迷，2013年他亲自迎接前NBA明星球员罗德曼访问朝鲜。

打扮光怪陆离的这名前芝加哥公牛队成员此后多次前往朝鲜，将金正恩成为"生命挚友"，还在一场篮球表演赛期间为其献唱"生日快乐歌"。但是罗德曼的朝鲜之行始终遭到美国官方的谴责。

石涛/雨涵（法新社）