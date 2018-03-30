和平奖得主马拉拉遇袭后首次返乡

马拉拉因为提倡女童受教权，2012年在故乡巴基斯坦上学途中遭到塔利班枪手射杀，虽然伤及头部但奇蹟似地存活下来。她在6年后第一次返回故乡。
(德国之声中文网) 马拉拉·尤萨夫扎伊（Malala Yousafzai）因为争取女童受教权在2016年获得诺贝尔和平奖，是所有诺贝尔奖项中最年轻的获奖人。她返回故乡巴基斯坦进行四天访问。她与总理阿巴西(Shahid Khaqan Abbasi)週四(29日)对谈，也将与政府官员和公民社会代表会面。当地媒体报导，大部分的行程都基于安全考量不便公开。
虽然当初袭击马拉拉的加害者多数已经入狱服刑，但她还是遭到伊斯兰主义者的人身威胁。巴基斯坦右派人士也强烈反对她的主张。
20岁的马拉拉在世界各地发表演说，倡议女孩教育权。遇袭后至今6年，她才有机会返乡。对马拉拉来说，巴基斯坦仍然充满危险，从这次她返国的维安强度可见一斑。
2012年10月，马拉拉在家乡的史瓦特河谷遭到武装分子攻击。塔利班随后宣称对此次袭击负责，并在一份声明中表示，马拉拉是因为在国内提倡世俗主义(secularism)才被攻击。受伤的马拉拉在巴基斯坦接受初步医疗后，被转往英国治疗。目前她与家人也住在英国。
马拉拉被射杀前就积极推动史瓦特女孩受教育的权利，也批评伊斯兰极端份子。她在BBC乌尔都语博客中描写塔利班暴行也受到国际社会赞扬。
一路走来，马拉拉现在变成了女性反抗和培力还有受教权的国际象徵。她也获颁许多奖项，包括欧盟崇高的萨哈罗夫人权奖。她也在2014年获得诺贝尔和平奖。但是在她的家乡，还是有许多人看不起她，甚至指控她是美国特务，想要伤害巴基斯坦和伊斯兰。
夏立民 (综合报导)
2012年，一伙塔利班武装分子向年仅15岁的巴基斯坦女学生、关注女性教育权的马拉拉开枪，致其脑部受重伤。不过，马拉拉经过治疗，得以康复，2014年更是获得了诺贝尔和平奖。周四，袭击马拉拉的10名塔利班分子被巴基斯坦司法当局判处终身监禁。 (01.05.2015)
1年多前，为女童受教育权利奔走呼号的少女马拉拉在家乡遭到塔利班枪击险些丧命。如今，重新恢复健康的她不仅出版了自传，还获得了欧盟的最高人权奖项——萨哈罗夫奖。 (20.11.2013)
本年度的诺贝尔和平奖授予了来自印度的凯拉什·萨蒂亚尔希以及来自巴基斯坦的马拉拉·优素福扎伊。后者今年刚满17岁，她的传奇经历也让这位少女成为有史以来最年轻的诺贝尔奖得主。 (10.10.2014)