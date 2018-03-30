和平奖得主马拉拉遇袭后首次返乡

(德国之声中文网) 马拉拉·尤萨夫扎伊（Malala Yousafzai）因为争取女童受教权在2016年获得诺贝尔和平奖，是所有诺贝尔奖项中最年轻的获奖人。她返回故乡巴基斯坦进行四天访问。她与总理阿巴西(Shahid Khaqan Abbasi)週四(29日)对谈，也将与政府官员和公民社会代表会面。当地媒体报导，大部分的行程都基于安全考量不便公开。

虽然当初袭击马拉拉的加害者多数已经入狱服刑，但她还是遭到伊斯兰主义者的人身威胁。巴基斯坦右派人士也强烈反对她的主张。

20岁的马拉拉在世界各地发表演说，倡议女孩教育权。遇袭后至今6年，她才有机会返乡。对马拉拉来说，巴基斯坦仍然充满危险，从这次她返国的维安强度可见一斑。

2012年10月，马拉拉在家乡的史瓦特河谷遭到武装分子攻击。塔利班随后宣称对此次袭击负责，并在一份声明中表示，马拉拉是因为在国内提倡世俗主义(secularism)才被攻击。受伤的马拉拉在巴基斯坦接受初步医疗后，被转往英国治疗。目前她与家人也住在英国。

马拉拉被射杀前就积极推动史瓦特女孩受教育的权利，也批评伊斯兰极端份子。她在BBC乌尔都语博客中描写塔利班暴行也受到国际社会赞扬。

一路走来，马拉拉现在变成了女性反抗和培力还有受教权的国际象徵。她也获颁许多奖项，包括欧盟崇高的萨哈罗夫人权奖。她也在2014年获得诺贝尔和平奖。但是在她的家乡，还是有许多人看不起她，甚至指控她是美国特务，想要伤害巴基斯坦和伊斯兰。

夏立民 (综合报导)