呼吁国际救援李明哲 李淨瑜：他不是中国人

(德国之声中文网) 根据台湾中央通讯社的报导，李明哲的妻子李净瑜24日在欧洲议会，请求议会发挥影响力告诉中国“支持言论自由无罪，并请释放李明哲”。

报导中说，李淨瑜表示李明哲“是一个台湾人、是一个外国人，不是中国籍人士”。中国用这样的方式逮捕李明哲，并把他以中国人的身分判罪，是一个令人没有办法接受的事情。

李淨瑜18日先前往英国国会作证，强调“不是要谈论个人的悲伤与困难”，而是要请英国政府“阻止中华人民共和国的扩张主义和反人权行为的输出”。21日她又赴德国拜访国会议员和人权团体，接着再往荷兰及布鲁塞尔欧盟总部寻求支持。

过程中她反复重申“李明哲是台湾人不是中国人”，认为中国透过捉捕、审判和关押李明哲，把台湾人等同于中国人，充分展现出其扩张主义的野心，认为国际社会也不能接受。

她也强调国际救援的重要性，请求大家不要放弃关注李明哲，并运用个人或NGO组织的能力，公开支持言论自由无罪，李明哲无罪释放，让欧洲各国政府以及国会，知道中国政府漠视人权的状况持续严重恶化。

李淨瑜此行由台湾关怀中国人权联盟理事长杨宪宏陪同。拜访行程中还有中国维权律师高智晟女儿耿格与中国民主运动家王炳章胞弟王炳武出面呼吁关注中国人权。

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夏立民/罗法 (综合报导)