 听到国歌“想呕” 香港学生成“人民的敌人” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.05.2018
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时政风云

听到国歌“想呕” 香港学生成“人民的敌人”

一名香港学生因反对新国歌法受到中国官方媒体的抨击，被批是“人民的敌人”。法新社报道，这是对香港言论自由的又一次打击。

Hong Kong vs China Fußballspiel Fans (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

从2015年（图中）至今，香港球迷嘘国歌事件已发生过多起

（德国之声中文网）正在外界愈发担忧香港受到北京压力，不再有公开政治辩论的空间之时，张倩盈上周末在香港立法会的一次公开听证会上发表了反对意见。香港立法机构在起草《中华人民共和国国歌法》的过程中征求民众意见。在《国歌法》公开听证会上，这名21岁的大学生对相关法规表示反对，她被安保人员围住。

在香港举办官方活动时，中国会播放国歌。这名香港学联代表会主席在听证会上说："每次听到国歌我都想呕"……每一次播国歌都是这个杀人政权还存在和掌权的证明"。

事情发生后，她已经感受到来自中国官方媒体和社交媒体的压力，张倩盈被贴上港独标签。她向法新社透露："我的家人很担心我，我感到了压力。"

北京方面要求香港起草大陆《国歌法》的当地版本，去年，中国全国人大常委会通过将《国歌法》列入香港基本法附件三。任何人公开及故意篡改、贬损或侮辱国歌，最高可被判罚款五万元及监禁三年。

香港球迷曾在国际比赛中对中国国歌发出嘘声。

张倩盈公开表达了对国歌的意见后，亲北京的立法会主席告诉她，她不能再发言。她被安全人员包围后，自动离开听证会，立法会主席指责她制造"混乱"。     

 张倩盈发言的视频在中国被广泛转载。 中央电视台网站一篇社评指出，此类行为必须要"坚决打击"。文章指出，"港独分子"鼓吹分离主义不得人心，必将成为中国人民的敌人、历史的笑柄。

张倩盈向法新社透露，过去几天她在Facebook收到不少攻击留言："有人问我：你知不知道中国人人都恨你？或者是，你知道大陆的人都想攻击你吗？"

她补充说："公开听证会不应该是一个有高度压力的地方，在你讲完之后，你被定位为人民的敌人。"

香港泛民派议员范国威也因在《国歌法》公听会防碍保安人员执勤遭到立法会行政管理委员会谴责，他周一告诉法新社，香港立法机关监督政府的权力"正在被削弱"。香港立法会并没有立即回应法新社的置评请求。

文木 / 叶宣 （法新社）

 

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