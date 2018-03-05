 各政党组阁谈不拢 意大利或面临重新大选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.05.2018
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时政风云

各政党组阁谈不拢 意大利或面临重新大选

意大利政府组阁谈判宣告失败，债台高筑的这个国家很可能将举行重新大选，日期或在今夏。

Italien Matteo Salvini (Fratelli d'Italia) und Silvio Berlusconi (Forza Italia) (Reuters/Italian Presidential Press Office)

自3月大选以来，意大利各政党纷争不断，无法就组成联合政府达成一致

（德国之声中文网）意大利民粹主义政党联盟党（Lega）和五星运动党仍反对组建由专家组成的"中立政府"。按照总统马塔雷拉的意愿，应由这样一个无党派的专家政府，带领意大利度过重新大选前的时期，其执政期限到今年底为止。

自3月大选以来，意大利各政党纷争不断，无法就组成联合政府达成一致。

五星运动党主席迪马奥（Luigi Di Maio）称，如今，多数议员都赞成近期重新选举。他说，可能的日期是7月22日。联盟党主席萨尔维尼（Matteo Salvini）周一（5月7日）也反对组建"中立政府"。他发推特称："我们需要的是一个勇敢、决断、自由的政府，在欧洲捍卫'意大利第一'的原则。"

总统马塔雷拉周一提出，在盛夏时节举行重新大选只是极端情况下的解决方案。意大利还从未在盛夏举行过大选，因为许多国民都在度假，而且在意大利国内不允许进行信件投票。

在3月大选中落败的前执政党民主党（PD）则批评迪马奥与萨尔维尼"不负责任"。社会民主阵营的民主党被视为3月大选最大的输家。民调显示，其支持率降至历史新低，不足19%。

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由联盟党与力量党（Forza Italia）组成的中右翼联盟在3月大选中获得最多选票，但仍未有足够议席可以执政。力量党由意大利前总统贝卢斯科尼领导。得票最多的单一政党五星运动党也同样没有获得多数。

五星运动党主席迪马奥向联盟党（Lega）主席萨尔维尼提议组建联合政府，但迪马奥不愿与贝卢斯科尼合作。与此同时，力量党则不顾伙伴联盟党的压力，不愿以放弃贝卢斯科尼为代价，而换取与五星运动的联合执政。

意大利目前债务很高，在经历漫长的危机后，该国经济正在缓慢复苏。

苗子/达扬（德新社、路透社等）

 

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