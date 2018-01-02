台“陆生共谍案”二审维持有罪判决

(德国之声中文网）台湾高等法院周四(4月26日)二审宣判"陆生共谍案"，被告周泓旭仍旧被高院认定犯下"意图刺探机密或发展共谍组织未遂罪"，驳回其上诉，维持一审1年2个月的判决。至于检方追加起诉他涉及吸收新党青年军王炳忠等人的"星火T计划"一案，高院认为本案与并案不是同一个发展组织行为，因此退回并办申请，请检方另行侦办。

而由于周泓旭的羁押期将于本月27日届满，宣判后高院继续召开延押庭，并裁定继续羁押周，但解除对他的会见和通信禁令。调查局在去年3月9日逮捕周泓旭后，周就被羁押至今，而1年2个月的刑期，到今年5月8日将可以完全折抵完毕。

周泓旭在听判前对媒体表示，不管被判多久，台湾人民应该看清楚是谁在刻意破坏两岸关系。在判决结束回押看守所时，他则说希望陷害自己的人"在享受陷害我的荣华富贵后，深夜里能睡得好"。

据悉，周泓旭系辽宁省本溪市人，曾作为交换生去过台湾淡江大学，2012年正式就读台湾政治大学，2016年7月毕业。2017年2月，周以"台湾永铭国际公司"董事的身份再次前往台湾，2月19日即会晤了一名外交部年轻官员，企图以每季度1万美元的条件，利诱他以度假的名义到日本交付秘密资料。这名外交官随后向上级作了汇报。3月9日周泓旭被逮捕，因有逃亡之虞被羁押至今。

台湾国安局局长彭胜竹2017年3月曾在立法院表示，共谍活动频繁的程度，超过任何一个时期，而台湾媒体曾报道，有多达5万名大陆间谍在台活动。

游言（综合报导）