台湾被当成棋子? 蔡英文: 我们也是棋手

(德国之声中文网)这场风波起于一篇引用有误的日报头条。蔡英文于8日接受年代新闻"新闻面对面"专访，而中国时报引用该专访内容放在头版时，误将主持人谢震武接续蔡英文的一句话合并入蔡英文说话的括号内。

现任世新大学传播学院院长游梓翔引用此篇报导，在脸书上讽刺蔡英文发言不当，并发表社评。传播学者游梓翔曾多次担任国民党与地方政府发言人。

总统府知晓后，对媒体发布声明，严词要求游梓翔道歉。声明称，"对于游梓翔先生身为传播学者又曾为地方政府发言人，却失格散布不实讯息，炮制假新闻，我们给予强烈谴责，并要求游梓翔先生应即刻撤除造假内容，公开为不实言论向社会道歉。"

起先，游梓翔不服总统府指控，翻摄中国时报头版并公开脸书，表示自己立论有据。所幸他直接向中国时报查证，调阅并年代新闻节目实际播出的内容，发现消息有误，旋即在脸书上发文致歉，删除错误文章，并公开电视专访的争议片段。

中国时报已经撤除网路上的错误报导，其他报社也随后做出勘误声明。

棋子还是棋手? 原文重现

美国政府近日与中国打贸易战，引发舆论担忧特朗普将把台湾作为"棋子"使用。

在电视专访"新闻面对面"节目中，节目邀请多位评论员与蔡英文对谈。其中，媒体人周玉寇问蔡英文: "我们會不會变成川普总统的棋子? "

蔡英文说，曾有国内外年轻人问及类似问题，她的回答是: "两千三百万人不是小的人口数，台湾的经济实力，甚至国防实力，其实台湾本身，它就有相当的实力。"她说: "所以，很多人说我们是别人的棋子，你不要忘了，我们也是棋手。"

主持人谢震武顺势笑着接话: "所以川普是我们的棋子，然后我们在两大之间……"

蔡英文说: "我就讲，我们顺势操作嘛。"

蔡英文也在节目中与来宾讨论许多关于军购、募兵、国防自主等议题。

社会评论各异

在为错误报导道歉之后，游梓翔仍然不甚同意蔡英文总统的发言，在脸书写道: "美国打台湾牌把台湾当棋子可以得到围堵和对付大陆还有军火收入的好处，又可去和大陆要他们更关心的谈判利益，但最后台湾将可能弄得两头空，这对台湾来说真值得吗？"

媒体人周玉寇对总统的同一段发言倒是表示正面赞许。

罗法/王凡(综合报导)