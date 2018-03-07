台湾民调：若武统，67.7%愿为保台而战

（德国之声中文网）"台湾民主基金会"基金会执行长徐斯俭表示，根据这份年度民调，如果因为台湾宣布独立导致中国大陆武力攻打台湾，55%的民众愿意或非常愿意为保卫台湾而战。35.9%的民众不愿意；而如果大陆以武力统一台湾，则有67.7%民众愿意为保卫台湾而战，24.9%的民众不愿意。徐斯俭说，研究结果显示，"台湾因为台独而愿意战的人，比因为武统而愿意战的人要少，少了大概20%左右"。

4月初，徐斯俭已在华盛顿全球台湾研究中心的一次座谈会上报告了这份民调的结果，引发诸多议论。当时，徐斯俭表示，最新民调显示，面对中国用武力威胁逼迫统一时，台湾39岁以下的年轻人中有七成愿意为保卫台湾而战。他说，台湾年轻一代所谓"天然独"，与其说是主张改变现状而独立，不如说是"反对统一"，20-29岁年轻人中，支持维持现状的比例要高于倾向独立的比例。

大陆国台办发言人马晓光在4月11日的例行发布会上表示："台湾民主基金会的背景、颜色和政治动机，大家都心知肚明。岛内舆论认为，它作的这项误导性民调更像是一件文宣品，所以不值一评。"

在19日的记者会上，徐斯俭解释说，该问卷是台湾民主基金会年度性民调，与民进党无关，也非在政府的授意下进行，更不是主张台独或要为台独而战。此次民调委托政治大学选举研究中心执行，访问时间是今年1月12日至1月19日，第一部分访问20岁以上成年人，有效样本1069个，第二部分为访问20-39岁成年人，完成样本528个。

在有关两岸问题方面，上述民调显示，赞成"如果台湾宣布独立不会引起战争，台湾就该独立"这种说法的人有41.4%，50.3%不赞成。对"如果中国大陆是民主国家两岸就该统一"的说法持赞同态度的为27.3%，反对的为53%。

此外，认为应尽快统一的民众仅有1.5%，14.3%认为应维持现状，以后走向统一，15%认为维持现状后走向独立，34%支持维持现状并看情况统一或独立，27.8%的人支持永远维持现状，只有2.4%的人认为应尽快宣布独立。

在民主方面，民调显示，76.4%的受调查者认为民主也许有问题但还是好的制度，对台湾目前的民主状况感到满意者占33.5%,不满意以及很不满意的占58.2%。54.4%的民众对台湾民主的政治未来抱持悲观，36.4%的民众则表示乐观。

2016年4月25日，《环球时报》与上海社科院合作推出针对台湾问题的线上民调，内容大半围绕"武统"议题。有高达85%受访者支持以武力统一台湾；近6成大陆网友认为，5年内是武力攻台的最佳时机。

乐然（综合报道）