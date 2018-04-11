台湾总统蔡英文直飞斯威士兰访问

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文今日飞往斯威士兰，进行五天访问。这是她首次拜访非洲，搭乘华航专机直飞史国。双方预计将在未来四天内参与双边会谈、签署联合公报。蔡英文也将参与双庆仪式与国王生日宴，致赠礼物。
今年是史瓦济兰独立50周年、中华民国和斯威士兰建交50周年，也是斯威士兰国王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）50岁生日。前总统李登辉、陈水扁、马英九、前副总统萧万长都曾出访斯威士兰；恩史瓦帝三世更曾16度访台。
蔡英文行前致辞表示，此次出访主轴为"同心永固"，意为"两国同心、邦谊永固"。此次出访一方面为邦交国国王庆生，另一方面慰劳海外台湾人，感谢他们在海外的付出。
考量当地文化礼俗，总统府准备了牛只5头，也准备台湾特色的卑南族大巴六九部落的盾牌、传告铃与部落传唱歌谣专辑予恩史瓦帝三世。另有牛只3头，及「国王的母亲与台湾阿嬷」蝴蝶兰漆画致赠给王母。台湾总统府说，斯威士兰以农牧立国，牛在当地象征财富，可换地、求婚，赠牛是该国重要传统文化，希望礼物能展现对盟友传统文化的尊重与高度重视。
斯威士兰位于非洲南部，人口约110万人，在1968年建国当天就与台湾建交。台湾长期援助斯威士兰的农业、医疗、建设技术，也与该国有贸易往来。
中国与台湾为了竞争外交支持，各自在非洲、中南美洲地区国家用投资建设或是金援维持关系。然而这也使得外交关系不稳定，例如非洲冈比亚在1974年与中国邦交，在1995年又与中华民国建交、与中国断交。之后，又在2013年与中华民国断交、2016年与中国恢复邦交。近年中国势力崛起，各国陆续与中华民国断交，目前中华民国仅剩20个邦交国。
蔡英文此次出访将为期五天，预计于台湾时间21日中午返抵台湾。
罗法/夏立民（综合报导）
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台湾还有哪些邦交国？
危地马拉
拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
尼加拉瓜
尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。
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台湾还有哪些邦交国？
洪都拉斯
洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
巴拉圭
巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
萨尔瓦多
中美洲国家萨尔瓦多毗邻太平洋，面积2.07平方公里，人口613万。首都圣萨尔瓦多，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
海地
海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
多米尼加
加勒比海岛国，西与海地接壤，面积4.87万平方公里，人口1035万。首都圣多明戈，官方语言为西班牙语，是加勒比海著名的旅游胜地。1983年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
布基纳法索
台湾在非洲有两个邦交国，布基纳法索（Burkina Faso）是其中之一。该国位于非洲西部，撒哈拉沙漠以南。面积27万平方公里，人口1800万。首都瓦加杜古（Ouagadougou），官方语言为法语。该国属于非洲最不发达的国家，资源贫乏。1961年与台湾建交，1973年断交，1994年复交。
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台湾还有哪些邦交国？
斯威士兰
斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
马绍尔群岛
马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
瑙鲁
瑙鲁是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。
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台湾还有哪些邦交国？
图瓦卢
图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。
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台湾还有哪些邦交国？
所罗门群岛
所罗门群岛位于南太平洋，在澳大利亚东北方，由近千个岛屿组成，面积2.8万平方公里，人口58万。该国是英联邦成员，于1978年独立，1983年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
梵蒂冈
梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。
作者: 叶宣