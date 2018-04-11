台湾总统蔡英文直飞斯威士兰访问

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文今日飞往斯威士兰，进行五天访问。这是她首次拜访非洲，搭乘华航专机直飞史国。双方预计将在未来四天内参与双边会谈、签署联合公报。蔡英文也将参与双庆仪式与国王生日宴，致赠礼物。

今年是史瓦济兰独立50周年、中华民国和斯威士兰建交50周年，也是斯威士兰国王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）50岁生日。前总统李登辉、陈水扁、马英九、前副总统萧万长都曾出访斯威士兰；恩史瓦帝三世更曾16度访台。

蔡英文行前致辞表示，此次出访主轴为"同心永固"，意为"两国同心、邦谊永固"。此次出访一方面为邦交国国王庆生，另一方面慰劳海外台湾人，感谢他们在海外的付出。

考量当地文化礼俗，总统府准备了牛只5头，也准备台湾特色的卑南族大巴六九部落的盾牌、传告铃与部落传唱歌谣专辑予恩史瓦帝三世。另有牛只3头，及「国王的母亲与台湾阿嬷」蝴蝶兰漆画致赠给王母。台湾总统府说，斯威士兰以农牧立国，牛在当地象征财富，可换地、求婚，赠牛是该国重要传统文化，希望礼物能展现对盟友传统文化的尊重与高度重视。

斯威士兰位于非洲南部，人口约110万人，在1968年建国当天就与台湾建交。台湾长期援助斯威士兰的农业、医疗、建设技术，也与该国有贸易往来。

中国与台湾为了竞争外交支持，各自在非洲、中南美洲地区国家用投资建设或是金援维持关系。然而这也使得外交关系不稳定，例如非洲冈比亚在1974年与中国邦交，在1995年又与中华民国建交、与中国断交。之后，又在2013年与中华民国断交、2016年与中国恢复邦交。近年中国势力崛起，各国陆续与中华民国断交，目前中华民国仅剩20个邦交国。

蔡英文此次出访将为期五天，预计于台湾时间21日中午返抵台湾。

罗法/夏立民（综合报导）