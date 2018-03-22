台湾总统的“御用写手” | 文化经纬 | DW | 24.03.2018

（德国之声中文网）台湾的总统和副总统各自有一位专用的"代笔"，他们为领导人书写从喜幛、挽联，小至慰问卡，大到匾额等社交用的书法作品。

杨淑婉是总统蔡英文的代笔，于2016年蔡英文当选后应聘被选为"御用"书法师。她的工作室里挂满了红白两色的大幅宣纸，上面是新鲜的墨迹，挂在金属横杆上晾干。

"字体的风格应该反映人的品性，我希望能体现总统坦诚和率真的一面"，59岁的杨淑婉对法新社说，她与蔡英文有过几次会面，其中一次是在总统就职后不久，蔡英文称赞她把自己的名字写得十分有美感。

"我觉得她有自己的气质，所以我希望通过书法呈现她的另一面，通过一种比较有力、活泼的字体"，杨淑婉如是说。杨淑婉的"办公桌"是一张很大的木条案，写字的时候全神贯注。

公众人物过80岁生日、金婚纪念日、有70岁以上的亲友去世，都会请求总统府送一幅喜幛或挽联。寺庙和学校遇到周年庆典或为了表彰成就，也会向总统求"墨宝"，这些都是免费送出的。去年一年，总统府共发出11000多份此类手书题字。

同大多数她这个年纪的台湾人一样，杨淑婉年幼时曾在学校练习书法，但并没有把它当成一件重要的事看待。直到20年前，那时的她是个相夫教子的家庭主妇。她坚持每天花几个小时练字，一段时间后获得各种奖项，并开始教授书法。

杨淑婉说，她为总统写过的记忆最深的一件作品是给一只狗狗的挽联，这只名叫Cherry的金毛猎犬生前在各地学校参加推动动物保护的宣传，后来病死了。蔡英文是个热爱动物的人。

杨淑婉说，她的工作带给她内心的安详与平衡，并且有助于积善德。"我会为112岁过世的老人写挽联，为牵手50年的金婚伴侣写喜帖"，她说："我意识到人生无定数，我们应该珍惜每一刻。"

杨婉淑觉得，书法艺术是台湾最重要的文化财富之一。她教的最小的学生，只有5岁。副总统陈建仁的代笔老师黄素贞也有相同的看法，她指出练习书法能帮助孩童培养耐心和毅力。

72岁的黄素贞是一名退休的数学教师，她与陈建仁是在教会相识的。黄素贞形容自己的字体"均衡、平和"，认为这反映出陈建仁温厚的性格。她说，自己为家人写东西也会用这种字体。她觉得自己是政府和民众之间的桥梁。

"这带给我一种成就感"，她说："我希望人们在收到我写的字的时候，能感到愉悦或安慰。"

叶宣/李鱼（法新社）