台湾作家抗议国际文学奖 “擅改其国籍”

（德国之声中文网）台湾学者吴明益的《单车失窃记》是今年13部入围"曼布克国际奖"的作品之一。这位作家指出，名单公布时，在曼布克的网页上，他的国籍被从"台湾"改成了"台湾，中国"。

吴明益在脸书上表示，他不能同意将台湾视为中国的一部分。他说，"在国际曼布克奖的长名单公布后，主办单位的网页已将Taiwan更改为 Taiwan, China。这和我个人的立场不同，我会寻求协助，向主办单位表达我的个人立场" 。

曼布克主办方称，他们被告知，"中国台湾"是"正确的、政治上中立的表达方式"。主办方补充说，他们将寻求英国外交及英联邦当局作出澄清。

在周五发表的一篇声明中，曼布克奖基金会表示，"注意到吴明益定义自己是台湾人，并在整个过程中均让他知情"。

此前，北京曾指控包括Zara、 Marriott（万豪）等国际企业在其网页上将台湾列为主权独立国家。

1949年国共内战结束后，台海两岸陷入分治状态，双方分别拥有独立的政府。北京视台湾为有待统一的固有领土，必要情况下，甚至不惜动用武力收复台湾。

对北京持怀疑态度的蔡英文当选台湾总统后，台海两岸关系日趋紧张。

吴明益的这部入围作品以中文创作，翻译成英语。该作叙述了这位小说家从一辆失踪多年的自行车寻找父亲身影的故事。

本届决选名单将于4月12日公布；5月22日公布获奖者。

凝炼/王凡（法新社等）