台旅法生效 中国敦促美方“纠正错误” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.03.2018

（德国之声中文网）中国外交部网站周五的消息显示，该部发言人陆慷在就答记者问时表示："我们对美方签署'与台湾交往法案'表示坚决反对，并已向美方提出严正交涉。"陆慷补充道，正如中方多次指出的，该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向"台独"分裂势力发出了严重错误信号。"我们对此坚决反对。中方敦促美方纠正错误，停止美台官方往来和提升实质关系，慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和台海地区和平稳定造成严重损害。"

中国国防部网站也于当天晚上发布了发言人吴谦就美"与台湾交往法案"发表的谈话。吴谦指出，中国军队对此坚决反对。"台湾是中国的一部分，台湾问题纯属中国内政。该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，干涉中国内政，损害了中美两国两军关系的发展氛围。中方要求美方信守承诺、改正错误，不得实施上述法案有关条款，停止美台官方往来，停止美台军事联系，停止对台售武，以免对中美两国两军关系和台海和平稳定造成严重损害。"

官媒措辞强硬

台湾总统蔡英文在推特上就特朗普的签字表示感谢

就在中国官方"敦促美方纠正错误"的同时，中国官媒也发表了措辞强硬的评论文章。《人民网》周六在题为"破坏中美关系政治基础是愚蠢的"的文章中强调，在中美关系发展的关键时刻，美国妄图通过打"台湾牌"渔利，只会适得其反，自食苦果。文章还指出："在台湾问题上，中国有坚守的底线，有无可撼动的定力。我们完成祖国统一大业的决心坚定不移，日前公布的促进两岸经济文化交流合作的31条措施，受到台资企业和台胞广泛好评。中国的统一是历史必然，任何企图干扰这个大趋势的举措都是愚蠢的、徒劳的。"

《环球日报》则在当天的社评中写道："这件事不意味着台海地区的战略格局变了，也不意味着'台独'的筹码突然间增多了。大陆力量持续上升，我们对台海局势的掌控力不断增强，北京在国际上绞杀'台独'的手段越来越多，解放军根据《反分裂国家法》在需要时对'台独'采取断然行动并取得胜利越来越不是问题，这些都是真实和不会逆转的。"

这篇题为"《台湾旅行法》展示美对华战略新姿态"的社评还指出："中国是核大国，综合国力强大，我们要坚信，对外欺软怕硬、任性妄为的美国行政当局不敢在对华挑衅上走得太远。我们应该有这样一个战略决心：只要中美不爆发大规模战争，其他的都是小事。具体到台湾问题，该社评强调："我们要多调动使用我方的长处，包括打掉台湾邦交国、对台增加军事压力、精准打击'台独'势力等等。对我方控制不了的事情，比如美方派什么官员去台湾，不能让那些点成为我们关注力的中心，因为那样的话我们就会被华盛顿牵了牛鼻子。我们要出台让民进党当局难以承受的更多主动措施，来抵消美台官员互访升级的负面后果。"

今年1月10日，《台湾旅行法》法案在美国众议院得到通过，2月7日获参议院外交委员会通过，2月28日又获国会参议院通过。《环球时报》1月10日发表社评指出，《台湾旅行法》是"摧毁台湾法"，一旦立法，将是美国对台政策的根本性改变。评论明确表示，一旦《台湾旅行法》在台湾"落地"，势必帮助大陆下决心"解决台湾问题"，台海局势从此进入新的阶段。