台国防部：辽宁号编队周二进入台湾海峡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2018

（德国之声中文网）台湾国防部表示，中国唯一一艘航空母舰"辽宁号"及其护卫舰只周二进入了台湾的防空识别区，并于周三中午时分离开。

周二，中国人大会议闭幕之际，中国国家主席习近平发表了一个充满民族主义激情的长篇讲话，再次对所谓分裂中国的企图发出严正警告。他说："维护国家主权和领土完整，实现祖国完全统一，是全体中华儿女共同愿望，是中华民族根本利益所在。在这个民族大义和历史潮流面前，一切分裂祖国的行径和伎俩都是注定要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚！中国人民有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败一切分裂国家的活动！中国人民和中华民族有一个共同信念，这就是：我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去！"

中国视台湾为有待统一的固有领土，必要情况下，甚至不惜动用武力收复台湾。1949年，国共内战结束后，台海两岸陷入分治状态，双方分别拥有独立的政府。

对北京持怀疑态度的蔡英文当选台湾总统后，台海两岸关系日趋紧张。" 2016年5月，蔡英文出任台湾总统，此后中国方面针对台湾的空军及海军演习变得日益频繁。蔡英文认为这是中国在进行军事扩张，并对此发出警告。

"辽宁号"航母是一艘改装后的苏制二手航空母舰。"辽宁号"去年一月首次驶入台湾海峡时，曾在台湾岛内引起严重不安。台湾方面认为这是北京宣示武力的尝试。

辽宁舰于今年1月，也曾南下跨区长航，不过仅短暂停留就再度穿越台湾海峡北上，全程仅两星期。

台湾国防部长严德发周三在回答立法委员就辽宁号编队行踪进行质询时表示："全程都有掌握，目前没有评论"

台湾国防部此前在一份声明中称，已派出战机和军舰对辽宁号编队进行监控，"目前没有发现异常举动，敦请公众放心。"

新加坡《联合早报》周三报道称："山东海事局此前发布禁航通告，在青岛至连云港以东海域，从18日到19日进行重大军事活动。依据时间与警戒区范围推断，通常都是航舰的舰载机起降作业。此外消息人士透露，解放军去年服役、专为搭配航舰的大型补给舰'呼伦湖'号，先前已经由台湾海峡南下，当时台湾军方就推测，辽宁舰可能再度跨区长航。"