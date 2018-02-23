 可再生能源投资：中国兴旺 德国冷淡 | 科技环境 | DW | 06.04.2018
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科技环境

可再生能源投资：中国兴旺 德国冷淡

中国太阳能产业的兴隆正在推动可再生能源的发展。但是在德国，对生态发电的投资却在下降。根据一项最新调查结果，导致出现这种状况的原因是政策问题。

China Solar - Dezhou Solar Tal (picture-alliance/dpa/ChinaFotoPress/L. Baohai)

（德国之声中文网）在扩建可再生能源方面，中国正日益成为先锋。在去年全球对生态发电领域的投资中，约45%的投资来自人口众多的中国。2017年，全球为风能和太阳能发电进行了约合2800亿美元的投资，比2016年增加了2%。据英国一家调查机构公布的数字，可再生能源在全球混合能源市场的比例从11%增至12.1%。

据称，中国为可再生能源领域的投资增加了31%，上涨到将近1270亿美元。但是在世界其它地区，对该产业的投资却明显下降。欧洲的投资跌幅达到36%，下降到410亿美元。

据联合国环境署、法兰克福学院和彭博新能源金融公司周四（4月5日）公布的调查结果，2016年德国为可再生能源领域的投资减少了35%，减少投资金额约104亿美元。而修改国家补贴至少是导致德国投资下降的部分原因。

调查报告的作者之一莫斯勒内尔（Ulf Moslene）教授表示，即便德国和欧洲在发展可再生能源领域的火车头作用下降，但是全球范围内继续发生着结构变化。调查结果表明，中国尤其正在掀起对太阳能的投资热潮。2017年，中国的太阳能发电能力达到53万亿瓦，超过全世界其它地区太阳能发电的总合。去年全球对新建太阳能发电厂的投资达到近1610亿美元。

这个数字明显高于对煤炭、天然气和核能的投资，据估计2017年对该能源领域总共投资1030亿美元。

调查报告的作者们认为，尽管可再生能源领域出现积极的发展趋势，但是距离有助于气候保护的经济发展道路还很遥远。如今每年可再生能源的发电量可帮助减少1.8万亿吨的二氧化碳排放，大约相当于美国运输系统的二氧化碳排放总合。

李京慧/谢菲（德新社）

 

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