古巴迎来新领袖 不姓卡斯特罗

此前一直担任副手的迪亚斯-卡内尔日前当选为古巴新一届国家元首、政府首脑。他将坚持社会主义正统，还是会加速古巴的改革进程？面对依然担任共产党第一书记的劳尔·卡斯特罗，迪亚斯-卡内尔又能掌握多大的实权？
(德国之声中文网)本周三(4月18日)，现年57岁的迪亚斯-卡内尔(Miguel Mario Diaz-Canel)以唯一候选人身份，在古巴全国人民政权代表大会毫无悬念地以全票当选新一届国务委员会主席，并兼任部长会议主席。这也是1961年社会主义革命以来，第一位不姓卡斯特罗的古巴国家元首及政府首脑。
而现年86岁的劳尔·卡斯特罗(Raul Castro)，虽然不再担任国务委员会主席及部长会议主席，但仍将继续领导古巴共产党。在古巴宪法中，卡斯特罗被指定为"社会和国家的最高指引者"，因此他依然掌握着最高权力。但不论如何，迪亚斯-卡内尔的当选，对社会主义古巴而言，有着巨大的象征意义。
年事已高、但依然健康活跃的劳尔·卡斯特罗此次卸任国家元首，将职务交接给原先的副手，是为了确保古巴当前的一党专政制度能够延续、共产党政府能够在新时期继续掌权。
21岁的中学教师梅德罗斯(Melissa Mederos)对美联社记者说："坚持菲德尔·卡斯特罗的理念，我觉得很好。他为古巴人民做了许多。但是我们需要年轻化，尤其是在经济领域。"她认为，新领导迪亚斯-卡内尔需要努力搞好经济问题，"因为人民想要过上好一点的生活。"
低调新领袖
对于大部分古巴民众而言，此前担任国务委员会副主席的迪亚斯-卡内尔并不像卡斯特罗兄弟那般富有魅力。他一直保持低调，几乎难以让人感受到他的存在。不过，今年以来，古巴官方媒体开始增加了对迪亚斯-卡内尔公开活动的报道。就在今年3月，迪亚斯-卡内尔许诺，将让古巴政府更善于倾听民众的声音："我们正在构建一种政府和民众之间的关系。当选的全国人民政权代表应当致力于和民众建立联系，倾听他们的声音，了解他们的问题，并鼓励他们进行争论。"
迪亚斯-卡内尔发迹于古巴中部的比亚克拉拉省，曾经在该省担任省委第一书记。当地民众将他描述为一个勤奋、谦逊的技术官僚，致力于改善公共服务。2003年，他进入古巴共产党中央政治局，是当时最年轻的政治局委员。2009年，他被任命为古巴高等教育部长，三年后更是获任部长会议副主席。
改革派还是保守派？
在去年泄露的一段视频中，迪亚斯-卡内尔在一次共产党会议上展现了他的一系列"正统派"观点，对一些古巴独立媒体进行强烈谴责，还认为某些欧洲国家使领馆就是试图颠覆古巴政权的前哨站。但是，他同时也为那些受到强硬派指责的学者以及博客作者进行辩护，一些人因此认为迪亚斯-卡内尔将会倡导开放。
2006年，年事已高的革命领导人菲德尔·卡斯特罗将国家领导人的职务移交给了自己的弟弟劳尔·卡斯特罗。后者在两年后启动了一系列改革措施，扩大了古巴的私营经济领域，并在履行、资讯获取方面给予民众更大的自由。不过，劳尔·卡斯特罗并没有能够解决古巴经济效率低下、国有经济领域高度依赖财政补贴、官僚作风严重等顽疾。国有部门的职工平均工资只有每月30美元左右，勉强只够温饱，许多人因此不得不靠腐败行为或者海外亲友获得一些额外收入。
劳尔·卡斯特罗的改革措施，也时常被冻结甚至遭到逆转。这往往发生在新型的企业家阶层展露出积累财富的苗头之时。毕竟，这个社会主义岛国的官方意识形态依然是致力于所有民众的高度平等。
41岁的建筑工人桑切斯(Roberto Sanchez)说："我不希望在这里看到资本主义。但是我们需要振兴经济。我想要更多的机遇，想要买一辆汽车，想要拥有多一些的财产。"
古巴媒体本周三不厌其烦地强调：面临变革的古巴，其体制还将延续。官方媒体发表长篇大论，强调一党专政优于多党民主、社会主义经济优于自由市场经济，并向民众许诺领导人变更不会导致根本性的制度变化。
来自阿尔特米萨省的全国人民政权代表托雷斯(Jorge Luis Torres)说："延续革命进程的任务落在了我们这一代人的肩上。我们在革命之后出生，我们的职责就是主宰这个国家的命运。"
文山/雨涵/(美联社等)