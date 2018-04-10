古巴迎来新领袖 不姓卡斯特罗

(德国之声中文网)本周三(4月18日)，现年57岁的迪亚斯-卡内尔(Miguel Mario Diaz-Canel)以唯一候选人身份，在古巴全国人民政权代表大会毫无悬念地以全票当选新一届国务委员会主席，并兼任部长会议主席。这也是1961年社会主义革命以来，第一位不姓卡斯特罗的古巴国家元首及政府首脑。

而现年86岁的劳尔·卡斯特罗(Raul Castro)，虽然不再担任国务委员会主席及部长会议主席，但仍将继续领导古巴共产党。在古巴宪法中，卡斯特罗被指定为"社会和国家的最高指引者"，因此他依然掌握着最高权力。但不论如何，迪亚斯-卡内尔的当选，对社会主义古巴而言，有着巨大的象征意义。

年事已高、但依然健康活跃的劳尔·卡斯特罗此次卸任国家元首，将职务交接给原先的副手，是为了确保古巴当前的一党专政制度能够延续、共产党政府能够在新时期继续掌权。

21岁的中学教师梅德罗斯(Melissa Mederos)对美联社记者说："坚持菲德尔·卡斯特罗的理念，我觉得很好。他为古巴人民做了许多。但是我们需要年轻化，尤其是在经济领域。"她认为，新领导迪亚斯-卡内尔需要努力搞好经济问题，"因为人民想要过上好一点的生活。"

低调新领袖

对于大部分古巴民众而言，此前担任国务委员会副主席的迪亚斯-卡内尔并不像卡斯特罗兄弟那般富有魅力。他一直保持低调，几乎难以让人感受到他的存在。不过，今年以来，古巴官方媒体开始增加了对迪亚斯-卡内尔公开活动的报道。就在今年3月，迪亚斯-卡内尔许诺，将让古巴政府更善于倾听民众的声音："我们正在构建一种政府和民众之间的关系。当选的全国人民政权代表应当致力于和民众建立联系，倾听他们的声音，了解他们的问题，并鼓励他们进行争论。"

迪亚斯-卡内尔发迹于古巴中部的比亚克拉拉省，曾经在该省担任省委第一书记。当地民众将他描述为一个勤奋、谦逊的技术官僚，致力于改善公共服务。2003年，他进入古巴共产党中央政治局，是当时最年轻的政治局委员。2009年，他被任命为古巴高等教育部长，三年后更是获任部长会议副主席。

改革派还是保守派？

在去年泄露的一段视频中，迪亚斯-卡内尔在一次共产党会议上展现了他的一系列"正统派"观点，对一些古巴独立媒体进行强烈谴责，还认为某些欧洲国家使领馆就是试图颠覆古巴政权的前哨站。但是，他同时也为那些受到强硬派指责的学者以及博客作者进行辩护，一些人因此认为迪亚斯-卡内尔将会倡导开放。

2006年，年事已高的革命领导人菲德尔·卡斯特罗将国家领导人的职务移交给了自己的弟弟劳尔·卡斯特罗。后者在两年后启动了一系列改革措施，扩大了古巴的私营经济领域，并在履行、资讯获取方面给予民众更大的自由。不过，劳尔·卡斯特罗并没有能够解决古巴经济效率低下、国有经济领域高度依赖财政补贴、官僚作风严重等顽疾。国有部门的职工平均工资只有每月30美元左右，勉强只够温饱，许多人因此不得不靠腐败行为或者海外亲友获得一些额外收入。

劳尔·卡斯特罗的改革措施，也时常被冻结甚至遭到逆转。这往往发生在新型的企业家阶层展露出积累财富的苗头之时。毕竟，这个社会主义岛国的官方意识形态依然是致力于所有民众的高度平等。

41岁的建筑工人桑切斯(Roberto Sanchez)说："我不希望在这里看到资本主义。但是我们需要振兴经济。我想要更多的机遇，想要买一辆汽车，想要拥有多一些的财产。"

古巴媒体本周三不厌其烦地强调：面临变革的古巴，其体制还将延续。官方媒体发表长篇大论，强调一党专政优于多党民主、社会主义经济优于自由市场经济，并向民众许诺领导人变更不会导致根本性的制度变化。

来自阿尔特米萨省的全国人民政权代表托雷斯(Jorge Luis Torres)说："延续革命进程的任务落在了我们这一代人的肩上。我们在革命之后出生，我们的职责就是主宰这个国家的命运。"

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 平静的海滨大道Malecón 11月25日临近午夜时分，古巴领导人劳尔·卡斯特罗在国家电视台宣布了其兄长菲德尔·卡斯特罗的死讯。哈瓦那的酒吧之后纷纷关门，海滨大道Malecón聚集的人比平时更多。一些人又唱又跳，另一些人则充满忧伤。还有的人无动于衷，因为他们觉得，即便卡斯特罗不在了，古巴也不会发生巨变。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 流亡古巴人庆祝独裁者之死 世界各地大约有150万流亡古巴人，其中三分之二以上生活在美国。为了摆脱压迫和贫穷，许多人驾着小船离开古巴。不少人死在逃亡途中。幸存者和他们的后代对家乡的未来有着不同的期待，但恐怕没有人对独裁者之死感到悲哀。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 平均主义或者死路一条 菲德尔·卡斯特罗宣称要给受压迫者带来正义。历史学家左思克（Michael Zeuske）写道，与列宁主义不同，卡斯特罗主义将尊严和平均主义作为意识形态的核心。但是，平等的前提是屈从。积极维护其制度的人被视为同类，而反对者却受到迫害。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 57年的停滞 在50年代，哈瓦那是一个繁荣的大都会。当美国黑手党从30年代起渗入那里俱乐部和酒店时，哈瓦那已是南半球最大、最富有的城市之一，拥有大量中产阶级。长达57年的革命之后，作为首都的哈瓦那大片城区破破烂烂，这可谓卡斯特罗毁灭性统治的象征。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 苦涩的甘蔗 蔗糖和烟草曾给古巴带来富裕。作为最大的蔗糖出口国，古巴直到80年代都拥有强大的购买力，因为在美国实施封锁后，东欧阵营的共产主义兄弟国家成为了古巴商品的买主。但是，这些收入没有变成富有远见的投资。古巴经济日益衰弱，即便是制糖工业也不再具有竞争力。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 经济糟糕，物资匮乏 卡斯特罗没有实现消除饥饿和贫困的诺言。时至今日，许多古巴人仍然营养不良。不仅购买食品要排队，几乎所有的物资都很匮乏。卡斯特罗主义者将经济困境归咎于美国及其封锁政策，就好像世界上没有其它的贸易伙伴。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 通往北边的自由之路? 直到去世，卡斯特罗都是一名强硬派，对他的弟弟、继任劳尔小心翼翼的开放政策持怀疑态度并拒绝和宿敌美国建立外交关系。现在，一些人期待古巴走上自由之路，最终放弃以压制为手段的共产主义。但是，通往这条路的阻力不仅来自未来的美国总统特朗普。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 强大的监控和压制 独裁者卡斯特罗留下的一大遗产是它的情报机构——全世界最臭名昭著的情报机构之一。这是卡斯特罗的鹰犬从东德昂纳克那里学来的。反对派观察家指出，最近一段时间，威胁、逮捕、不明原因的死亡事件在古巴不断增加。没有卡斯特罗的古巴政府今后也许会更像惊弓之鸟。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 读书认字接受宣传 古巴革命不断夸耀的成就之一就是人人可以接受教育。但事实上，该国属于世界上文盲最多的国家之一。 新闻审查无处不在。只有政府乐见的新闻才会出见诸报端。从1965年以来，《格拉玛报》是该国最大的日报，刊名来自卡斯特罗的游击队登陆古巴，开始古巴革命所乘坐的格拉玛号游船。

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 一丝希望的曙光 通过博客写手雅尼·桑切兹（Yoani Sánchez）等网络活跃人士，许多古巴人了解到如何绕过网络审查。如今，古巴将设立更多公共无线网络热点，但合法上网仍然非常困难，网络受到严格审查，令许多人望而却步。据称，2000户人家今后将连接宽带，但反对派指出，这只是提供给那些精挑细选出来的“革命同志”。



文山/雨涵/(美联社等)