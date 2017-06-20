叙利亚化武攻击 反政府军弃守

叙利亚反政府军位于首都周遭的最后据点遭到阿萨德政权用化学武器攻击，画面传出之后各界震惊，同声谴责。
(德国之声中文网)周六发生在叙利亚杜马的化武攻击导致上百平民伤亡，反政府军队伊斯兰军(Jaish al-Islam)与政府达成协议，并带领民众动身离开杜马。9马是位于东古塔的一个小城，也是反叛军在叙利亚首都大马士革周边的最后一个据点。在4月8日，叙利亚政府军围攻当地，疑似使用化学武器攻击平民，造成超过一百人死伤。
上千名伊斯兰军士兵在俄罗斯居中协调之下得以安全撤退。只是相对的，他们也必须释放手上的数千名人质作为交换。
根据叙利亚官方媒体SANA报导，反政府军与眷属已经搭乘两台巴士离开杜马，往反政府军的北方的据点驶去。
美法共同谴责
周六，特朗普罕见地谴责了俄国领导人普京: "在叙利亚，许多人，包括女人与小孩，都在一场冷血的化学武器攻击中丧生了。叙利亚军队包围他们，切断与外界的联络，然后施以暴行。普京、俄罗斯与伊朗应当为支持"畜牲阿萨德"负责。他们应当付出高昂代价。"
法国总统马克龙也谴责这次的化武行动。白宫表示，特朗普与马克龙已经通过电话，也同意要对此次事件展开"强力的、联合的应对措施"。
"两国领导人都对这次发生在叙利亚的化学武器攻击表示谴责，也同意阿萨德政权应当对这次侵犯人权的行为负起责任。"声明中说道，"双方领导人也同意交换化武攻击的相关资讯，合力发展一个强力的、联合的应对措施。
上周，特朗普在一个公开演讲中，说他想要撤离驻扎在叙利亚的2000名美国士兵。他的幕僚都劝他最好等到政府军都已经确认打败了、不可能东山再起，再做撤军的动作，但他依然决定冻结超过2亿美元协助叙利亚重建的基金。就在这周，叙利亚政府动用化学武器攻击平民。共和党参议员John McCain认为叙利亚总统阿萨德因为特朗普的撤军而变得更大胆，特朗普必须要尽快作出回应。
叙利亚政府否认使用化学武器。俄罗斯-叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)的最大盟友-批评国际组织的报告造假。俄罗斯外交部警告他国，千万别为了"凭空杜撰的、莫须有的理由" 展开侵略。
俄罗斯与叙利亚的关系使得情况复杂化。有些人认为俄罗斯在背后支持巴沙尔·阿萨德，就不可避免会被美国列为反击目标之一，但是，俄罗斯官员表示，任何伤害俄罗斯的行为都会被普京视为蓄意挑衅，并不排除会提高对阿萨德的支持、或用其他方式回击。
毒气攻击
救护团队指出，此次死于毒气攻击的超过百人，其中不乏幼童。有一部短片记录了死伤画面。"这是杜马，四月七日，这里味道很重。" 一个声音说，镜头照着十二名孩童、男人女人口吐白沫的尸体。
去年，特朗普对叙利亚政府的关键空军基地发射59枚战斧导弹。当时促使他下令轰炸的关键之一，即是孩童死伤的转播画面。
联合国安理会将在美国与俄罗斯的要求之下，周一为叙利亚议题将召开两次会议。
联合国战争罪调查小组已经在叙利亚记录到33次化武攻击，其中有27次是阿萨德政权所为。阿萨德一向否认自己化学武器。
罗法/夏立民(路透社、法新社)