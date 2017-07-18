受贿案一审 前重庆市委书记孙政才当庭认罪

（德国之声中文网）据天津市第一中级人民法院官方微博消息，4月12日上午，前重庆市委书记孙政才受贿案在天津市第一中级人民法院公开审理。他低头念稿当庭认罪。

公诉人宣读起诉书，指控被告人孙政才利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人孙政才对指控的事实和罪名均不持异议。

尽管起诉书指控孙政才收贿，但中国领导阶层已经明确指出，这个案件也有政治因素。中国国家主席习近平针对党内、与国有企业高级官员进行打贪。其中，孙案是最引人瞩目的案件之一。

扫荡贪腐行动

2015年，中共前公安部长周永康因滥用职权和贿赂遭中国法院判刑入狱。

周被控告泄露国家机密、滥用职权、收受贿赂。 其他遭反腐败行动锁定的政治人物包括: 前商务部长薄熙来、前中央军委副主席徐才厚。

但是维权组织批评，称他们有人遭受酷刑。2016年国际人权组织人权观察说，“中国国家主席习近平的反腐运动建立在侵害权利和非法的拘留系统上。用酷刑强破嫌疑人招供不会终结腐败，只会让中国司法系统信用荡然无存。”中国的反腐运动遭到怀疑是习近平的政治武器。

事件经过

据新华社报道，天津市人民检察院第一分院的起诉指控为孙政才利用其担任中共北京市顺义区委书记、北京市委常委、市委秘书长、农业部部长、中共吉林省委书记、中央政治局委员、重庆市委书记等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

去年7月15日，官方公布孙政才不再兼任重庆市委委员、常委、书记职务，由贵州省委书记陈敏尔接任。之后，路透社、《华尔街日报》及多家港媒报道，孙政才被认定"严重违纪"，已被中纪委"双规"。

两个多月后，即2017年9月29日，新华社在通报中指出，中共中央政治局会议审议并通过中央纪检委报告，决定给予孙政才开除党籍、开除公职处分，将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。通报措辞严厉，指"孙政才动摇理想信念，背弃党的宗旨，丧失政治立场"，并用了六个严重列举其问题，包括严重违反党的政治纪律和政治规矩，严重违反中央八项规定和群众纪律，严重违反组织纪律，严重违反廉洁纪律，严重违反工作纪律，严重违反生活纪律。具体内容为讲排场、搞特权，选人用人唯亲唯利，泄露组织秘密；利用职权和影响为他人谋取利益，收受巨额财物，官僚主义严重，庸懒无为；腐化堕落，搞权色交易等等。通报还称，孙政才的行为给党和国家事业造成巨大损害，社会影响极其恶劣。

去年11月4日，孙政才的全国人大代表资格被终止。不过，中国最高人民检察院去年12月11日宣布对孙政才采取强制措施并进行立案调查时，罪名只有一个--涉嫌受贿罪。

"政治野心和个人私欲极度膨胀"

据《重庆日报》2月12日报道，重庆市委书记陈敏尔主持召开常委会扩大会议，传达学习中共中央办公厅关于对孙政才涉嫌犯罪提起公诉的通报精神。报道说，"大家一致表示，坚决拥护党中央的决定，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决肃清孙政才恶劣影响和"薄、王"思想遗毒"。会议指出，"孙政才政治野心和个人私欲极度膨胀"，"十个必须"条条触犯，"七个有之"样样皆占……

据悉，上述"七个有之"包括搞任人唯亲、排斥异己；搞团团伙伙、拉帮结派；搞匿名诬告、制造谣言；搞收买人心、拉动选票；搞封官许愿、弹冠相庆；搞自行其是、阳奉阴违；搞尾大不掉、妄议中央等七个问题。

去年中共十九大通过的中纪委报告中点名指出，"周永康、孙政才、令计划等人严重违反党的政治纪律和政治规矩，政治野心膨胀，搞阴谋活动"。此外，重庆官方还多次批孙政才"懒政怠政、欺上瞒下，消极应付中央决策部署"。

薄熙来2013年9月被判无期

孙政才出生于1963年，2006年在温家宝政府中任农业部长时是当时最年轻的部长。2012年11月15日当选中共中央政治局委员。

2012年初，重庆副市长兼公安局长王立军逃到美国驻成都总领事馆避难，引爆薄熙来妻子谷开来杀人案，并最终导致重庆原市委书记薄熙来因受贿和贪污等罪名被判无期徒刑。同年11月，孙政才接任重庆市委书记。作为薄熙来的继任者以及中共中央政治局25名委员之一，孙政才一度被视为"入常热门"。不过，2017年2月，中共中央巡视组对重庆进行视察时就提出尖锐批评，包括肃清"薄、王"余毒不力。新加坡《联合早报》等外媒认为，肃清"薄、王"余毒不力主要指违反中共总书记习近平所强调的政治纪律和政治规矩，没有与中共中央保持高度一致。

在2017年9月底北京举办的主题为"砥砺奋进的五年"大型成就展上，与反腐败相关的展区中亦提及孙政才，并将其与已落马的周永康、薄熙来、郭伯雄、徐才厚、令计划并列，指其为"政治问题和经济问题交织的腐败分子"，属"重大政治隐患"。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 曾经的“政法委沙皇” 曾经的中共政治局常委、中央政法委书记周永康在2013年落马，成为改革开放至今被查处官员中级别最高者。他2015年因“受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密”罪名，被判处无期徒刑。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 曾经的国资委主任 原国资委主任、中石油董事长蒋洁敏在2013年8月被带走，在2015年10月被判处16年有期徒刑。中石油官方网站在2016年5月专门公布消息，通报了“为彻底肃清周永康、蒋洁敏等案件造成的影响”，通报对相关腐败案涉及人员的处理情况。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 曾经的宣传口大佬 与蒋洁敏一样，2013年落马的中央委员李东生（图）和候补委员王永春也被看作是周永康的嫡系。其中李东生获刑15年，王永春获刑20年。李东生曾在宣传口担任要职，是十七大的新闻发言人。2009年后，他调任公安部。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 曾经的“大内总管” 曾在胡锦涛任内担任中共中央办公厅主任的令计划，在2014年年底落马，此后被“双开”。他在2015年7月因“受贿、非法获取国家秘密“等罪名被判处无期徒刑。令计划是中国49年建国以来首位被查办的中共中央办公厅主任。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 曾经的“东北虎” 曾经的中央军委副主席、有“东北虎”之称的徐才厚，在2014年落马，被开除党籍、军籍。他在2015年3月因膀胱癌去世。据港媒报道，这位军方大佬在获罪时已经是癌症晚期。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 曾经的政协副主席 原政协副主席苏荣在2014年落马， 2015年被“双开”、移交司法，成为中共十八大后又一位落马的副国级官员。他的落马牵扯一系列江西官场贪腐案件，引发江西“官场地震”。2017年1月，他被以“受贿罪”判处无期徒刑。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 曾经的天津市长 原天津市委代理书记、市长、中央委员黄兴国在2016年9月接受“组织调查”，在2017年1月被“双开”、移交司法。他是十八后首位落马的直辖市负责人（之后还有孙政才）。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 曾经的“接班人” 曾被外界看作是中共“第六代领导人”热门人选的孙政才，在今年7月被调离了重庆市委书记一职，9月被中共中央开除党籍、公职，移交司法，成为唯一一位落马的中共十八届政治局委员。耐人寻味的是，5年前，薄熙来也是在同样的职位上落马。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 18名中央委员落马 中共十八届中央委员会的205名中央委员中，目前有18人落马，分别是蒋洁敏、李东生、杨金山、令计划、周本顺、杨栋梁、苏树林、王珉、田修思、黄兴国、王建平、李立国、孙怀山、项俊波、王三运、孙政才、杨焕宁、吴爱英。十九大前最后一位落马的是原司法部长吴爱英（图）。

那些“无缘”十九大的“大老虎们” 17位候补委员落马 十八届中央委员会的171名候补委员中，目前有17人落马，分别为李春城（图）、王永春、万庆良、陈川平、潘逸阳、朱明国、王敏、杨卫泽、范长秘、仇和、余远辉、吕锡文、李云峰、牛志忠、杨崇勇、张喜武和莫建成。 作者: 王凡



夏立民/罗法 (法新社、德新社、美联社、路透社等)