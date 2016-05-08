“反攻大陆”惹争议 《GQ》事件延烧

(德国之声中文网) 台湾版《GQ》杂誌总编辑杜祖业原定接任中国版《GQ》杂誌总编辑。但因为“个人原因”突然不被聘用。根据台湾媒体报导，这个原因很有可能是杜祖业在他的欢送派对上披了一条“反攻大陆”值星带。

针对此事，台湾时代力量总召徐永明在脸书批评，北京企图在全世界大兴文字狱，形塑恐怖氛围，就为了迫使各国遵从中国的价值观。他说：“经济发展虽然显着，但脑子似乎没有同步开化，还是封建的中国，没比秦始皇时代进步多少！”

台湾师范大学政治学研究所教授范世平接受德国之声访问表示，“现在中国连一点政治的幽默开玩笑都不允许。他说这种压力是一种寒蝉效应，”也开玩笑说，即便真的想“反攻大陆”，因为不是台独，中国应该乐见。这种事件显示中共政权对自己没有自信。

中华人事主管协会资深讲师林娟曾经出书讨论台湾人到中国工作需要注意的事项。接受德国之声访问时她说，虽然“反攻大陆”只是开玩笑，但是活动遭到拍照并放上社交媒体上。“中国对于媒体还有公众讯息很谨慎，若遭到散播可能引发系列事件，所以控管不可避免。”她说，对于要去中国工作的台湾人，处理政治和历史议题，还有台湾人身份要特别小心。这个原则过去十几年都没有改变。

GQ事件发生后连日在社群媒体上引起热烈讨论。根据多家台湾媒体报导，台湾陆委会被问到此事，虽未针对个案评论，却表示“近期大陆对政治思想钳制已达无限上纲、任意指控的程度，因言获罪案件屡见不鲜。”也呼吁台湾民众赴中国就学、就业，务必做好各项风险评估，保障自身权益。

事件经过

台湾网路意见平台《换日线》登出一篇文章，标题为“《GQ》台湾版总编辑“西进”担任中国版编辑总监，为何在 24 小时内风云变色？”。内容提到5月3日GQ台湾工作人员庆贺杜祖业“北漂”担任中国版总监，并举办欢送派对。结果在24小时之内，中国版《GQ》，《智族GQ》杂誌，就在其新浪微博官方帐号与其官网发表紧急宣告，表示因为“个人原因”，撤回聘雇杜祖业的决定，改为聘任现职的主笔与编辑副总监曾鸣。

《换日线》推测，撤换杜的原因可能是因为GQ台湾的同事在欢送会上，发挥创意製作了一条“反攻大陆”的值星带，赠送给杜祖业。本来只是个“看似无伤大雅”的玩笑，原本也没打算广为散播。但杜背着“值星带”和杂誌集团总经理的合影却透过社交媒体大量转传。导致杜祖业临时遭到撤换。

反攻大陆，是中华民国政府自1949年迁往台湾后至1980年代前的政治主张与口号，意指反攻国共内战后被中国共产党统治的中国大陆。80年代后随着两岸情势改变，这句话成为旧时口号。到了今天，“反攻大陆”已被当作一种台湾的老哏玩笑，多用在与中国和中国人互动时。

该文作者认为，即便“反攻大陆”这个口号，在台湾早已是“老掉牙”的哏，没有人会认真看待，但对于中国的媒体管理者来说，这却是一个开不起的玩笑、无法承担的政治风险。

夏立民/游言 (综合报导)