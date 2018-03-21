反制《台旅法》 中国官媒出三招 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2018

(德国之声中文网)中国官媒《环球时报》发表社评，形容台美提高官员的交流级别，是“华盛顿骚扰北京的一个毒招”。社评写道，美国此举是故意刺激中国，中国可以选择"淡化"高官互访的影响，就避开了一部分的图谋。但若台美没完没了，"倒可能真的搞出个'首脑会晤'來。"

《环球时报》该社评接着提到中国反制《台湾旅行法》的3个方法：

1. 针对访问台湾的美国官员，北京在其任期内，不再邀请他们访问大陆。“台湾高级别官员访问美国，公开会见美国官员，也应受到同等对待。”

2.在其他国际事务上“找美国麻烦”，“让美国感到痛”，比如在朝鲜半岛、伊朗问题上，减少与美合作。在联合国等国际组织中与美“唱对台戏，搅它的局”。

3.加强对台施压，加快与台湾邦交国建交，务求令台湾”零邦交国”。

该社评还表示，以和平方式阻止台独、推动统一的成本，可能比动武收复台湾所造成的短期损失还要大，建议北京加大对台军事压力，”做好台海地区发生直接军事摩擦的准备”。

中台美三方过招

《环球时报》文章所用标题“去台湾的美国高官，就别来大陆了”，开头就指明目前在台访问的美国亚太副助卿黄之瀚(Alex Wong)。

21日晚间黄之瀚和台湾总统蔡英文在出席美国商会活动时同台。黄在致词时说，美国对台湾人民、安全和民主的承诺无比坚定，表示台湾的民主制度及相关发展为印太区域树立典范。

场上，蔡英文则再次感谢美国总统特朗普签署通过《台湾旅行法》，强调“台美深远且密切的双边关係”。她也提到，美国在台协会（AIT）6月落成的新馆是美国对台湾坚定的承诺。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，已就黄之瀚访台的有关情况向美方提出“严正交涉”，重申中方坚决反对立场，提醒美国停止与台湾进行任何形式的官方往来与接触、妥善处理涉台问题，以免对中美关系和台海和平稳定造成严重损害。

同一时间，中国国台办宣佈，刘结一接替张志军职务，升任为国台办主任，。刘结一表示将坚持“和平统一、一国两制”方针，坚持“一个中国”原则和体现这一原则的“九二共识”，坚决反对台独分裂。秉持“两岸一家亲”理念，扩大两岸经济文化交流合作。

夏立民 (综合报道)