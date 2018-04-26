反军改团体殴打记者 蔡英文谴责

(德国之声中文网) 记者无疆界组织才将台湾列为亚洲新闻自由一哥，同时却爆发一起反军人年金改革(简称反军改)团体殴打记者的事件，引发各方瞩目。不仅蔡英文总统在脸书发文，表示决不宽贷"包围儿童医院、攻击媒体，殴打维持秩序的警察"的施暴现行犯，国际新闻记者联盟秘书长安东尼贝朗热(Anthony Bellanger)也已向台湾新闻记者协会问询有关受伤记者的消息。

4月25日下午，台湾立法院举办有关军人年金改革的公听会，反军改团体"八百壮士"在院外发动游行抗议，并与警方爆发数波推挤冲突。下午3时许，"八百壮士"的抗议者拆除警方布置的拒马护栏，意图冲进立法院，在过程中有警察遭到群众推拉殴打，连在场执行采访工作的记者都受到攻击。根据台湾警政署统计，在此暴力事件中，共有84名员警及12名记者受伤，并有4名记者的相机等装备受损。

对如此脱序及戕害新闻自由的暴力事件，除蔡英文总统在第一时间发言谴责外，内政部长叶俊荣今天也表示，反军改团体攻击警察及殴打媒体的暴力行为，严重挑衅跟践踏了民主，警方绝对依法究办。包括台湾新闻记者协会和全国传播媒体产业工会等单位都发表声明，谴责反军改团体的暴力行为外，并指出政府或陈抗团体都应尊重宪法赋予新闻记者的采访权。

"八百壮士"发言人吴斯怀在事件后，针对记者遭殴一事向媒体及全国民众两度道歉，呼吁殴打记者的反军改人士出面自首，还表示未来将编组纠察队保护媒体采访安全。但周四凌晨又发生一起酒醉男子对立院外记者攻击泼尿的事件。不过，吴斯怀否认"八百壮士"与此有关，并表示该男子"不是我们的人"。

游言/叶宣（综合报导）