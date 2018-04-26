 反军改团体殴打记者 蔡英文谴责 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

反军改团体殴打记者 蔡英文谴责

台湾近日因反军人年改抗争闹得沸沸扬扬，相关团体连日上街抗议。昨日，反军改团体“八百壮士”和警方发生肢体冲突，连记者都成为攻击对象。

Taiwan Proteste (Getty Images/AFP/S. Yeh)

台湾反军改团体多次上街抗争

(德国之声中文网) 记者无疆界组织才将台湾列为亚洲新闻自由一哥，同时却爆发一起反军人年金改革(简称反军改)团体殴打记者的事件，引发各方瞩目。不仅蔡英文总统在脸书发文，表示决不宽贷"包围儿童医院、攻击媒体，殴打维持秩序的警察"的施暴现行犯，国际新闻记者联盟秘书长安东尼贝朗热(Anthony Bellanger)也已向台湾新闻记者协会问询有关受伤记者的消息。

4月25日下午，台湾立法院举办有关军人年金改革的公听会，反军改团体"八百壮士"在院外发动游行抗议，并与警方爆发数波推挤冲突。下午3时许，"八百壮士"的抗议者拆除警方布置的拒马护栏，意图冲进立法院，在过程中有警察遭到群众推拉殴打，连在场执行采访工作的记者都受到攻击。根据台湾警政署统计，在此暴力事件中，共有84名员警及12名记者受伤，并有4名记者的相机等装备受损。

对如此脱序及戕害新闻自由的暴力事件，除蔡英文总统在第一时间发言谴责外，内政部长叶俊荣今天也表示，反军改团体攻击警察及殴打媒体的暴力行为，严重挑衅跟践踏了民主，警方绝对依法究办。包括台湾新闻记者协会和全国传播媒体产业工会等单位都发表声明，谴责反军改团体的暴力行为外，并指出政府或陈抗团体都应尊重宪法赋予新闻记者的采访权。

"八百壮士"发言人吴斯怀在事件后，针对记者遭殴一事向媒体及全国民众两度道歉，呼吁殴打记者的反军改人士出面自首，还表示未来将编组纠察队保护媒体采访安全。但周四凌晨又发生一起酒醉男子对立院外记者攻击泼尿的事件。不过，吴斯怀否认"八百壮士"与此有关，并表示该男子"不是我们的人"。

游言/叶宣（综合报导）

DW.COM

反污名化 台湾''军公教''上街游行  

台湾年金改革 向前迈一大步  

当台湾“急统先锋”成为社会的不定时炸弹  

抗议年金改革 台湾退役军人冲击立法院  

相关内容

Bildkombo - Taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen vs Chinesichen Präsidenten Xi Jinping

中国: 绕岛飞行警告 台湾: 切勿再生事端 26.04.2018

两岸除了军演不断，官方喊话也没停过。针对中国国台办称“台独势力继续，将进一步採取行动”，台湾陆委会发表声明，要中国“放弃武力恐吓，务实沟通，化解两岸分歧。”

Taiwan Proteste

抗议年金改革 台湾退役军人冲击立法院 27.02.2018

本周二，上百名退役军人冲破台湾立法院外的铁门，高举标语抗议当局削减退休年金的改革计划。带领抗议者的前陆军中将吴斯怀在冲突中发生状况，身体不适被紧急送医。而退役上校缪德生也因从高处跌落，身受重伤。

Taiwan Parlament

台湾年金改革 向前迈一大步 28.06.2017

台湾立法院周二通过《公务人员退休资遣抚恤法》，未来公务人员必须“缴多、少领、延后退”，该改革同时获得掌声和骂声。

泽林视点

2018 Beijing International Automobile Exhibition | BMW 8er (Reuters/J. Lee)

泽林视点：迟到的分手

北京取消关于外国汽车生产商必须与中方合作伙伴结成合资关系的强行规定。德国之声专栏作者Frank Sieren认为，对德国大玩家来说，这一政策变化来得太晚，原因是，如今它们与中方伙伴的关系已然过于密切。 