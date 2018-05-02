参与WHA机会渺茫 台湾持续争取发声

(德国之声中文网) 5月7日是世界卫生大会（WHA）报名截止日。台湾卫福部长陈时中3日在立法院表示，台湾收到邀请函可能性很低。但台湾还是持续透过国际发声。欧洲议会友台小组6位议员联名致函世界卫生组织 (WHO)秘书长要求邀请台湾。

第71届WHA即将在5月21日至26日在瑞士日内瓦举行。根据台湾中央社报导，虽然多个台湾友邦都已向WHO提案邀请台湾以观察员身分参与WHA，但卫生福利部部长陈时中坦言“今年的情况仍然非常艰困”，但他强调会努力到最后一刻，把握各种可能。

中央社也报导，欧洲议会友台小组，包括德国籍主席蓝根（Werner Langen）和英国籍的荣誉主席议员谭诺克（Charles Tannock）等人，在4月25日完成一份联名信件，经6位议员联名签署后寄出。信中向WHO秘书长呼吁邀请台湾将参加WHA，并停止不当引用与中国签署阻止台湾参与的秘密备忘录。

两岸龃龉下 美国表态支持台湾参加WHA

台湾能否参加世界卫生大会(WHA)一事，近期又成为两岸争议焦点。台湾外交部表示，尽管已洽请友邦与理念相近国家的协助与支持，但目前仍未接到世界卫生组织(WHO)发出的邀请函。"到目前为止看起来，真的不是那么乐观"，外交部国际组织司司长徐佩勇坦言。

根据台湾中央社报导，美国国务院东亚暨太平洋事务局发言人亚当斯(Katina Adams)昨日(4/26)重申，美国支持台湾成为不以主权国家为参与资格的国际组织会员，也支持台湾有意义参与以主权国家为会员资格的国际组织，这就包括世界卫生组织、国际民航组织（ICAO）、以及台湾参与的超过60个国际组织在内。亚当斯表示，美国视台湾为重要伙伴，美台之间也共享价值，因此美方致力支持台湾在面对全球挑战时，寻求扩大自身贡献。

中国此前曾强硬表态。对于台湾以"共同建立全球防疫安全"之名义，争取参加世界卫生大会的尝试，中国国台办发言人马晓光4月25日表示，经中方与世界卫生组织(WHO)的协调安排，台湾不仅可获取全球卫生防疫等领域的信息，专家也可以参加世卫组织相关会议和活动。他也重申，只有在"一中原则"和认同"九二共识"的前提下，台湾才能通过两岸协商参与世卫大会。

但台湾方面随即驳斥这个说法。根据台湾外交部提供的资料，从2009年至2017年，台湾共申请参加WHO的154场技术性会议，但获邀出席的只有46场，其中2017年的18件申请案，更只有5件获准，显示中方说法不实。此外，行政院大陆委员会副主委邱垂正昨日表示，中国接获与台湾有关的疫情通报，却没有及时有效通知台湾，显示中方说法与事实不符，是公然混淆视听、欺骗世人。

世界卫生大会是世界卫生组织的最高权力机构，每年开会一次议决重要事项。今年的世界卫生大会将于5月21日至26日在日内瓦举行。从2009年起，台湾已经连续8年受邀以观察员身分参与世界卫生大会，但去(2017)年开始便未接获邀请函。

游言/夏立民（综合报导）