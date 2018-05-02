 参与WHA机会渺茫 台湾持续争取发声 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

参与WHA机会渺茫 台湾持续争取发声

尽管台湾力争、友邦致函再加上美国表态，中国仍旧把“一中原则”及“九二共识”设为台湾参与世界卫生大会的前提。报名即将截止，台湾当局还能怎麽做？

Schweiz WHO World Health Assembly WHA (picture-alliance/Xinhua/X. Jinquan)

台湾方面认为两岸分治现实下，中国阻挡台湾参加WHA罔顾台湾人民健康权。

(德国之声中文网) 5月7日是世界卫生大会（WHA）报名截止日。台湾卫福部长陈时中3日在立法院表示，台湾收到邀请函可能性很低。但台湾还是持续透过国际发声。欧洲议会友台小组6位议员联名致函世界卫生组织 (WHO)秘书长要求邀请台湾。

第71届WHA即将在5月21日至26日在瑞士日内瓦举行。根据台湾中央社报导，虽然多个台湾友邦都已向WHO提案邀请台湾以观察员身分参与WHA，但卫生福利部部长陈时中坦言“今年的情况仍然非常艰困”，但他强调会努力到最后一刻，把握各种可能。

中央社也报导，欧洲议会友台小组，包括德国籍主席蓝根（Werner Langen）和英国籍的荣誉主席议员谭诺克（Charles Tannock）等人，在4月25日完成一份联名信件，经6位议员联名签署后寄出。信中向WHO秘书长呼吁邀请台湾将参加WHA，并停止不当引用与中国签署阻止台湾参与的秘密备忘录。

Schweiz WHO Chinesische Delegierte (picture-alliance/Xinhua/X. Jinquan)

中国方面表示，民进党当局上台后不能参加WHA的原因众所皆知。

两岸龃龉下 美国表态支持台湾参加WHA

台湾能否参加世界卫生大会(WHA)一事，近期又成为两岸争议焦点。台湾外交部表示，尽管已洽请友邦与理念相近国家的协助与支持，但目前仍未接到世界卫生组织(WHO)发出的邀请函。"到目前为止看起来，真的不是那么乐观"，外交部国际组织司司长徐佩勇坦言。

根据台湾中央社报导，美国国务院东亚暨太平洋事务局发言人亚当斯(Katina Adams)昨日(4/26)重申，美国支持台湾成为不以主权国家为参与资格的国际组织会员，也支持台湾有意义参与以主权国家为会员资格的国际组织，这就包括世界卫生组织、国际民航组织（ICAO）、以及台湾参与的超过60个国际组织在内。亚当斯表示，美国视台湾为重要伙伴，美台之间也共享价值，因此美方致力支持台湾在面对全球挑战时，寻求扩大自身贡献。

中国此前曾强硬表态。对于台湾以"共同建立全球防疫安全"之名义，争取参加世界卫生大会的尝试，中国国台办发言人马晓光4月25日表示，经中方与世界卫生组织(WHO)的协调安排，台湾不仅可获取全球卫生防疫等领域的信息，专家也可以参加世卫组织相关会议和活动。他也重申，只有在"一中原则"和认同"九二共识"的前提下，台湾才能通过两岸协商参与世卫大会。

但台湾方面随即驳斥这个说法。根据台湾外交部提供的资料，从2009年至2017年，台湾共申请参加WHO的154场技术性会议，但获邀出席的只有46场，其中2017年的18件申请案，更只有5件获准，显示中方说法不实。此外，行政院大陆委员会副主委邱垂正昨日表示，中国接获与台湾有关的疫情通报，却没有及时有效通知台湾，显示中方说法与事实不符，是公然混淆视听、欺骗世人。

世界卫生大会是世界卫生组织的最高权力机构，每年开会一次议决重要事项。今年的世界卫生大会将于5月21日至26日在日内瓦举行。从2009年起，台湾已经连续8年受邀以观察员身分参与世界卫生大会，但去(2017)年开始便未接获邀请函。

Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf (dapd)

世界卫生大会将于下月召开。

游言/夏立民（综合报导）

 

 

DW.COM

北京：台湾承认一中才能重返世卫大会  

台湾：未获世界卫生大会邀请也要派团前往  

台湾与世界卫生大会：盼不来的邀请  

WHA未获邀 台湾遗憾不满  

台湾：派员参加世卫大会不代表承认"一中"  

外部链接

WHA線上報名5/7截止 外交部：尚未收到邀請函

台尚未獲WHA邀請 國務院： 美支持台灣有意義參與世衛組織

国台办：台湾参与世界卫生大会必须在一中原则下通过两岸协商做出安排

陸委會：續推參與WHA 讓國際理解陸方打壓

相关内容

China Lianyungang Smog Luftverschmutzung

空气污染每年导致全球700万人死亡 02.05.2018

世界卫生组织最新数字显示，在与空气污染的斗争中，人类几无进展；生活在发展中国家及新兴国家的人受空气污染危害尤其严重。

China Unterzeichnung des diplomatischen Abkommens zwischen der dominikanischen Republik und China in Peking

对台"外交绞杀":77年外交关系一朝断绝 01.05.2018

在外交争夺战中，中国大陆再次出手，令台湾又失去一个邦交国。多米尼加共和国宣布与台湾断绝保持了77年的外交关系，并与中国大陆建交。

Swasiland Besuch Tsai Ing-Wen

“零邦交国”会逼台湾做出其他选择？ 02.05.2018

多米尼加共和国与台湾断交，并与中国建交。中国官媒发表社评说北京要毫不留情对台“外交绞杀”。如果有一天“中华民国”真的“零邦交”了，会发生什麽事情呢？

媒体看中国

China USA Donald Trump & Xi Jinping | Große Halle des Volkes (Reuters/D. Sagolj)

德语媒体：谈判总比不谈好

美国政府代表团前往北京，就贸易冲突展开谈判：中美双方，谁占上风？此外，德语报刊在国际新闻自由日的评论文章，也纷纷提到了中国。 