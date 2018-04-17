 压力山大  ″回声″音乐奖成历史 | 文化经纬 | DW | 26.04.2018
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文化经纬

压力山大  "回声"音乐奖成历史

在持续不减的批评声浪下，德国音乐协会做出决定，为反犹、歧视女性内容颁奖而犯下的过失承担后果，取消"回声"奖项。

Echo 2018 Kollegah und Farid Bang (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

4月12日Kollegah和Farid Bang获得今年度“回声”奖中的专辑奖

（德国之声中文网）过去数周里，德国今年度的音乐奖"回声"（Echo）为一个极富争议的说唱团队发奖而引发的争议一直无法平息。以Kollegah和Farid Bang为主角的说唱队在他们的歌词中有宣扬暴力、歧视女性以及反犹太内容。他们因销量不菲而获得"回声"奖之后，一些著名的艺人因此把早年获得的该奖奖品退还给了组织方。危机的背景下，周三（4月25日），德国音乐协会联邦理事会召开了特别会议并做出取消"回声"奖的决定。

该协会事后发表声明指出，多年来，"回声"奖一直是一个了不起的奖项，颁奖也是业界最有光彩的事件，它为德国这个全球第3大音乐市场作出了很大贡献。"即便如此，这样的奖项不能成为反犹、歧视妇女、歧视同性恋以及崇尚暴力的平台"。

该声明没有直接点出Kollegah和Farid Bang团队的名称，只说因围绕今年颁奖事宜掀起的波澜请求人们的原谅，虽然授予的奖项"无法收回"，但协会可以作出保证今后不再发生类似事件。

"回声"奖的评选活动于2017年进行了改动，一半由销量，一半由音乐界代表组成的专业评审团来决定获奖者。德国音乐协会表示，今后如果启动新的音乐奖，对提名和颁奖的条件将进行全班的调整。今后评选委员会的权利将会大幅提升。

 

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