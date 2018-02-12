印控克什米尔戒严 20人死于骚乱

（德国之声中文网）周日（4月1日）在克什米尔印控区的武装冲突导致至少20人丧生。据警方提供的数字，仅在该地区南部的交战中，就有17人死亡，其中13名叛乱武装分子，4名安全力量官兵。此外，在警方镇压示威者行动中，多名平民被打死，多人被打伤。

当局称，这是数年来在这个穆斯林人为主的地区发生最严重暴力冲突的日子之一。据当地警方称，仅在苏平（Shopian）一地，就有7名叛乱分子被击毙，其中有两名高级指挥官。

民宅在战火中焚烧





3名平民在当地居民抗议印度安全力量行为的示威中被打死。据警方称，成百上千人在多个公共场所聚集，向警方投掷石块。为驱散示威者，警方使用了催泪瓦斯。

本周一，印度政府宣布印控克什米尔地区实施戒严。有关当局下令学校停课、互联网通讯和铁路交通中断。同时当地大部分商店和超市关闭，此前分离主义分子号召举行为期两天的罢工。

一名阵亡叛乱分子的葬礼演变成了反对印度统治的大规模示威行动

自1947年起，克什米尔由印度和巴基斯坦分治，但两国均声索对该地区的全部主权。 从1980年代末以来，穆斯林分离主义分子一直为使该地区脱离印度而战。

在1980年代后期，穆斯林极端分子联手反抗议印度。各个组织有不同目标，有的致力于克什米尔独立，有的希望并入巴基斯坦。印度指控巴基斯坦，支持武装分子。巴基斯坦驳回指控。迄今为止，至少已有4.4万人，其中包括平民，死于暴力冲突。

揭开克什米尔的面纱 多元文化 克什米尔素以文化和语言多样性著称。克什米尔山谷主要生活着穆斯林，查谟是印度教居民的聚居地，而拉达克则主要生活着佛教徒。但是，无休无止的暴力却对这里的多元社会产生了严重的损害。

揭开克什米尔的面纱 藏红花 藏红花是克什米尔的一大瑰宝。印度是继伊朗和西班牙之后最大的藏红花出口国。

揭开克什米尔的面纱 东方瑞士 克什米尔有着世界上最美的高山草甸和群山。在许多人眼里，这里就是东方的瑞士。2014年，有近110万人到查谟和克什米尔旅游。

揭开克什米尔的面纱 白雪皑皑 冬季给克什米尔披上了雪白的外衣。许多地区很适合冬季运动，但却缺乏相关设施。伊斯兰暴力活动仍是这里最大的挑战。

揭开克什米尔的面纱 河流纵横 克什米尔的喜玛拉雅山区是20多条河流的源头，最大的是印度河、尼勒姆河和拉维河。所有的河流都从印度流向巴基斯坦。

揭开克什米尔的面纱 克什米尔柳木 克什米尔也是重要的柳木产地。专家们认为，克什米尔柳木是做板球板最好的材料。克什米尔木材也适合造船。

揭开克什米尔的面纱 苏菲派 伊斯兰神秘主义派别苏菲派16世纪流传到克什米尔。苏菲派的传统是重视宗教和谐。许多克什米尔人尊崇的圣人都是苏菲派僧人。苏菲派歌唱家，如阿比达·帕维恩（Abida Parveen）迄今深受人们的欢迎。

揭开克什米尔的面纱 云端中作战 印巴之间的克什米尔冲突从1948年爆发以来持续至今。专家们认为，在可以预见的将来找到解决的办法希望渺茫。 两国都向自己控制的克什米尔地区投入了大量人力、物力，并在那里部署了自己的军队。锡亚琴冰川（5753米）因此被人称作世界上海拔最高的战场。

揭开克什米尔的面纱 印巴冲突升级 9月28日，两名驻克什米尔的巴基斯坦士兵在与印度士兵的交火中丧生。巴基斯坦军队发表声明称，巴军对印度的无端开火予以了正当回击。印度表示，其军队对活跃在印巴实际控制线上的恐怖主义武装展开了打击。9月18日，武装分子攻击印度在查谟和克什米尔邦的军事机构，造成18名士兵丧生，四名攻击者被击毙，印度当局认定袭击者为外国武装分子。





凝炼/叶宣（德新社、路透社）