印度铁路招工9万，应聘者2800万

(德国之声中文网) 《印度时报》从一名铁路官员处获悉，周六晚间临近网络应聘报名截止期限时，应聘者总数已经达到了2800万人。这名官员估计，最终的应聘者数量应该还会再高一些。国资运营的印度铁路公司此次总共招聘9万人，其中包括2.65万名铁路司机以及其他高技能岗位，而铁路养护工人、搬运工等低技能职位则需招聘6.29万人。

按照雇佣人数排名，印度铁路公司是全球第八大雇主。该公司已经开始大规模翻新、升级印度陈旧的铁路基础设施，预计将共花费1300亿美元。印度铁路局长罗哈尼(Ashwani Lohani)对路透社表示，印度铁路公司过去几年一直没有招聘，因此现在急需新人。

印度铁路现在也招收女性铁路工人

陈旧路网亟需升级

印度铁路公司拥有总长约12万公里的线路，运营全国7172座车站，每天运送的旅客数量高达2300万人。许多铁路线都修建于英国殖民时期，近年来，印度当局加快了升级基础设施的步伐。就在3月早些时候，印度政府表示，快速铁路干线今后也将通往首都新德里，让当地的列车限速从当前的70~90公里/小时提升到160公里/小时。目前，印度的第一条快速铁路正在建设中，连接西海岸的孟买与艾哈迈达巴德。印度暂时没有修建时速超过200公里高铁的计划。

印度当地媒体估计，铁路公司在4月还将进一步招聘2万人，从而让今年招聘的规模突破11万。应聘者需要先完成一份网上测试，随后还要接受一次体检。招聘网站以及相应的网上测试总共包括15种语言的版本，以适应印度全国各地通用语言不一的特点。数千万份应聘材料的筛选以及对新员工的培训工作，也将是印度铁路公司的艰巨任务。

拉动就业拉拢选票

反对党则指责国营铁路公司大规模招聘是执政党为自己拉选票的行为。印度将在一年后举行大选。现任总理莫迪2014年上台前，曾经许诺重振经济，并为这个13亿人口的大国新增1亿个就业岗位。他所领衔的印度人民党，目前也在社交媒体上为这场大规模招聘造势。

印度就业市场每月新增约100万青年劳动力。然而，由于经济增长缓慢，让这些新增劳动力充分就业绝非简单的任务。经济体制改革、产业自动化趋势更是让全国就业形势雪上加霜。即便是印度引以为傲的IT行业，去年也有数以千计的"码农"加入了失业大军。

文山/王凡/(路透社等)