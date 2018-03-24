印尼一家人恐攻13死 联合国发出谴责

(德国之声中文网) 13日早上，印尼第二大城泗水三座教堂遭自杀炸弹攻击，造成13人死亡。印尼警方表示，此次恐攻是由一个六口之家发动，包括一对父母还有他们的4名子女，其中3位未成年，最小的只有9岁。

联合国秘书长古雷斯 (Antonio Guterres)发出声明谴责，并对凶嫌子女被当作人肉炸弹感到震惊，并向被害家属表示哀悼。他也强调联合国会与印尼一起打击极端和恐怖主义。

此次恐攻除了6名炸弹客，也造成7位民众死亡，总共13人因此丧生，还有40多人受伤。印尼总统得知后，谴责这次攻击“野蛮”。

印尼警察总长卡纳非恩 (Tito Karnavian)说，一家人的母亲则带着9岁与12岁的女儿，身着穆斯林女子盖头，手腕上绑着炸弹，在蒂博尼哥罗印尼基督教引爆。父亲开着载满炸弹的车冲进泗水中心神召会。他们16和18岁的儿子则骑机车闯入圣玛丽亚天主教堂，引爆身上的炸弹。

卡纳非恩也表示，这个家庭和当地极端组织网络「神权游击队」（Jemaah Ansharut Daulah，JAD）有连结。神权游击队向来支持恐怖组织「伊斯兰国」（Islamic State）。

这一家人是印尼国人，刚刚从叙利亚回到印尼。叙利亚大部分领土都被伊斯兰国控制。伊斯兰国在恐攻后透过旗下阿玛克通讯社（Amaq）宣称犯案。这也是首次伊斯兰国宣称在南亚犯下的罪行。

夏立民/罗法 (美联社、路透社、法新社)