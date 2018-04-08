 博鳌论坛登场 习近平明发表演说 | 经济纵横 | DW | 09.04.2018
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经济纵横

博鳌论坛登场 习近平明发表演说

博鳌会议被认为是亚洲的世界经济论坛。中国在十九大之后，被中美贸易战和朝鲜等问题包夹。在这个主场外交盛事中，会有哪一些新的重点讨论？

2013 Boao Forum for Asia in Boao Hainan (imago/Xinhua)

习近平10日在博鳌论坛上的讲话将透露中国接续经济发展重点。

(德国之声中文网)博鳌亚洲论坛2018年年会8至11日在中国海南省博鳌镇举行。外界普遍关注中国国家主席习近平即将在10日开幕式发表的主题演讲。

同场演讲的还包括多国领袖，像是菲律宾总统杜特尔特和新加坡总理李显龙。联合国秘书长古特雷斯，国际货币基金组织总裁拉加德也应邀出席发表谈话。

这次论坛主要讨论中国的“一带一路”全球贸易政策和基础建设投资。有26国领导人、共两千多位政商界重要人士出席会议。习近平也公开会见多国元首。

外界也关心在中美贸易战烟硝味中，中国会提出什麽新的策略。

两岸瞩目「萧习会」

11日上午即将举行“两岸企业家圆桌论坛”，主题是“新时期扩大两岸经济合作的路径和方向”。主持人是两岸共同市场基金会最高顾问钱復和中国大陆海峡两岸关係协会会长陈德铭。台湾前副总统萧万长将以两岸共同市场基金会荣誉董事长的身分与会，是否与习近平会面也成为焦点。

《亚洲竞争力报告》
 
博鳌论坛大会8日发表《亚洲竞争力报告》。报告中指出，2017年竞争力前三位的国家和地区，分别是新加坡、香港和南韩，第四是台湾，之后是澳洲、以色列、日本和新西兰，而中国则位列第九名。

夏立民/罗法 (德新社等)

 

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