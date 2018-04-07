博鳌论坛期间  奥总理呼吁公平贸易

（德国之声中文网）博鳌亚洲论坛本周日（4月8日）在海南拉开帷幕。奥地利总理库尔茨（Sebastian Kurz）与总统范德贝伦（Alexander Van der Bellen）已经抵达北京，他们将在下周二（4月10日）参加博鳌论坛。

根据德新社报道，库尔茨与中方见面时主张全球贸易公平，也希望能够扩大双边合作。习近平和李克强本周日（4月8日）在北京与库尔茨和范德贝伦举行了会晤。为了扩大与中国的合作，两人率领史上规模最大的代表团前往中国进行一个星期的访问。双方已经签署了价值约为15亿欧元的30份经济协定。

库尔茨说："我们的目标是公平的全球贸易。"谈到美国以及德国企业抱怨北京为外企进入市场设置高门槛，或者技术盗窃的问题，他表示："这些问题我们也有。"这也会是他与中方讨论的内容。

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）也将出席论坛，已抵达北京的他与中国外长王毅会面时指出，北京在国际体系中"至关重要"，他说："你谈到改革开放--在某些人奉行关闭政策的此时此刻，这是非常重要的事情。解决这些问题的办法不是质疑全球化，而是推动全球化。不要孤立或者保护主义，而是需要更多的国际合作。"

在谈话中，王毅对"保护主义和单边主义"进行了批评，不过他没有具体提到美国的名字："中国将捍卫自由贸易原则，反对保护主义。我们应该推进经济全球化。"

本届博鳌亚洲论坛将会开至下周三（4月11日）。根据中国官媒新华社消息，外交部近日举行中外媒体吹风会时，外交部长王毅表示，今年有多国领导人和国际组织负责人应邀出席论坛，其中包括菲律宾总统杜特尔特、新加坡总理李显龙以及国际货币基金组织总裁拉加德。

习近平将会在下周二在博鳌亚洲论坛发表主旨演讲，外界猜测，届时他或会谈及中美贸易摩擦。

文木 / 安静 （德新社，美联社等）