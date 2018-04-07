 博鳌论坛期间  奥总理呼吁公平贸易 | 经济纵横 | DW | 08.04.2018
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经济纵横

博鳌论坛期间  奥总理呼吁公平贸易

博鳌亚洲论坛缓缓拉开帷幕之际，已抵达中国的奥地利总理库尔茨呼吁全球贸易公平。联合国秘书长古特雷斯与中国外长王毅见面时指出，中国改革开放十分重要。

China Staatsbesuch Österreichs Bundeskanzler Kurz und Bundespräsident Van der Bellen (picture-alliance/dpa/Bundesheer/P. Lechner)

奥地利总理库尔茨和总统范德贝伦在北京

（德国之声中文网）博鳌亚洲论坛本周日（4月8日）在海南拉开帷幕。奥地利总理库尔茨（Sebastian Kurz）与总统范德贝伦（Alexander Van der Bellen）已经抵达北京，他们将在下周二（4月10日）参加博鳌论坛。

根据德新社报道，库尔茨与中方见面时主张全球贸易公平，也希望能够扩大双边合作。习近平和李克强本周日（4月8日）在北京与库尔茨和范德贝伦举行了会晤。为了扩大与中国的合作，两人率领史上规模最大的代表团前往中国进行一个星期的访问。双方已经签署了价值约为15亿欧元的30份经济协定。

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华盛顿和北京之间在贸易领域不断过招，而暂时得以“置身事外”的欧盟则启动了一项调查，审查美国对华所采取的惩罚性关税是否符合世贸组织规定。美国商务部长则表示仍然期待美中通过协商解决争端。 (04.04.2018)

美国周二宣布再对1300种中国产品加征关税，而中国也立刻出台了针对美国大豆、牛肉、飞机、汽车等重要进口产品的关税反制措施。同时，双方官员又纷纷表示，贸易战最终还是要靠谈判解决的。 (05.04.2018)

就备受外界关注的中国经济形势，中国总理李克强在博鳌亚洲论坛年会上从“怎么看”、“怎么干”两方面进行了总结性阐述。 (24.03.2016)

库尔茨说："我们的目标是公平的全球贸易。"谈到美国以及德国企业抱怨北京为外企进入市场设置高门槛，或者技术盗窃的问题，他表示："这些问题我们也有。"这也会是他与中方讨论的内容。

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）也将出席论坛，已抵达北京的他与中国外长王毅会面时指出，北京在国际体系中"至关重要"，他说："你谈到改革开放--在某些人奉行关闭政策的此时此刻，这是非常重要的事情。解决这些问题的办法不是质疑全球化，而是推动全球化。不要孤立或者保护主义，而是需要更多的国际合作。"

在谈话中，王毅对"保护主义和单边主义"进行了批评，不过他没有具体提到美国的名字："中国将捍卫自由贸易原则，反对保护主义。我们应该推进经济全球化。"

本届博鳌亚洲论坛将会开至下周三（4月11日）。根据中国官媒新华社消息，外交部近日举行中外媒体吹风会时，外交部长王毅表示，今年有多国领导人和国际组织负责人应邀出席论坛，其中包括菲律宾总统杜特尔特、新加坡总理李显龙以及国际货币基金组织总裁拉加德。

习近平将会在下周二在博鳌亚洲论坛发表主旨演讲，外界猜测，届时他或会谈及中美贸易摩擦。

 

文木 / 安静 （德新社，美联社等）

 

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