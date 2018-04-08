 博鳌会“老友” 习近平呼吁台工商界反对台独 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.04.2018
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时政风云

博鳌会“老友” 习近平呼吁台工商界反对台独

中国国家主席习近平本周二在博鳌亚洲论坛年会上会见台湾前副总统、台湾两岸共同市场基金会荣誉董事长萧万长，并呼吁台湾工商界反对台独，推动两岸关系和平发展。

China Boao-Forum (picture-alliance/Xinhua/Li Xueren)

习近平在博鳌亚洲论坛上发表讲话

（德国之声中文网）自民进党2016年击败国民党、赢得台湾大选以来，北京与台湾的关系就进入冰期。北京视台湾为分裂省份，并从未宣布放弃使用武力统一台湾。

Porträt Taiwans ehemaliger Vizepräsident Vincent Siew (Patrick LInk/AFP/Getty Images)

萧万长曾在马英九政府担任副总统（资料照片）

本周二，中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛年会上会见台湾前副总统、台湾两岸共同市场基金会荣誉董事长萧万长一行，并表示："台湾问题攸关中华民族的根本利益，岛内工商界朋友要旗帜鲜明地坚持"九二共识"、反对"台独"，坚定推动两岸关系和平发展。"

"九二共识"是1992年两岸达成的坚持一个中国原则的共识，也是北京认定的原则。

根据台湾媒体报导，会面时，习称萧为"老朋友"。萧万长稍晚在会面后将举行记者会说明两人对谈内容。

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新年到来之际，中国官媒载文警告台湾，如果蔡英文政府"踩红线"，大陆民众将很愿意看到"解放军采取行动惩罚台独"。本周三的《南华早报》又刊登大陆学者的客座文章，指出北京可能欲在2020年武力解决台湾问题。 (04.01.2018)

据《人民日报》报道，习近平在会见萧万长时还表示，"希望两岸同胞共担民族大义，共推祖国和平统一进程，共圆中华民族伟大复兴的中国梦。"他也指出，愿意继续同台湾同胞分享大陆发展机遇，深化两岸经济文化交流合作，让广大台胞台企获得实实在在的好处。

今年3月，习近平在人大会议上发表讲话称，"一切分裂祖国的行径和伎俩都是注定要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚"。这是他迄今就此发表的最强硬的表态。

大陆方面担心民进党主席蔡英文欲推动台湾正式独立，蔡英文则表示希望维持现状并维护和平。

美国总统特朗普政府加强对台关系的举动也加剧了两岸之间的紧张关系。

中国一再表示，美国承认一个中国是中美之间保持健康关系的政治基石。中国反对美国和台湾之间任何正式的军事或外交关系。

在特朗普政府批准美国企业向台湾出售潜艇技术和零部件后，本周一，中国表示坚决反对美台官方往来以及美国向台湾出售武器。

乐然／叶宣（路透社）

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