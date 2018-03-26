 南海争端：中越共吁“降火” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.04.2018
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时政风云

南海争端：中越共吁“降火”

正在越南进行正式访问的中国外长王毅与越南外长范平明共同呼吁，两国应该谨慎处理海上问题，管控好分歧，而不是使局势复杂化、扩大化。

Vietnam China (picture alliance/AP Photo)

中越外长举行会晤

（ 德国之声中文网）在周日（4月1日）举行的联合记者会上，越南副总理兼外长范平明呼吁，两国应该管控、而不是扩大分歧或使其复杂化。他还表示，两国应该按照国际法尊重彼此的合法权益和利益。

根据中国外交部网站发布的消息，王毅在记者会上指出："我们一致认为，稳妥处理海上问题对保持两国关系的健康顺畅发展至关重要。双方要切实落实关于指导解决中越海上问题基本原则协议的各项规定，坚持通过协商管控好分歧，都不采取使局势复杂化、扩大化的单方面行动。同时积极开展海上合作，包括探讨共同开发的可行途径。既为最终解决海上问题积累有利条件，也为全面推动两国务实合作营造必要环境。"

另据新华社报道，在与范平明举行的会谈中，王毅表示："中国新一届政府成立不久即派我访越，充分体现了中国党和政府对中越关系的高度重视。目前中越关系呈现积极发展势头。习近平总书记同阮富仲总书记、陈大光主席去年实现历史性互访，从战略高度指明了新时期中越关系的前进方向。"

管控愈加成熟？

十九大以后，中越关系呈现转暖趋势。去年11月，在越南参加完亚太经合组织APEC高峰会的中国国家主席习近平前往首都河内进行了国事访问。中国官媒《环球时报》当时发表社评指出，越南舆论普遍注意到这是中共十九大之后习近平的首次外访，并认为这体现了中国对越南的重视。

Vietnam chinesicher Präsident Xi Jinping in Hanoi (picture-alliance/AP Photo/Hoang Dinh Nam)

十九大之后，习近平首访越南

该社评也承认，中越两国存在海上纠纷，今年还在万安滩有过摩擦，但是"两国对这些纠纷的管控显然越来越趋成熟。回头看，海上分歧没有对两国各种交往日趋密切的势头产生实质负面影响。有的摩擦在当时蛮突出的，但很快都能把温度降下来，两国合作得以继续赶路。"

而在之前，中越双边关系因为南海主权之争日趋紧张，中国方面去年8月甚至宣布，东亚合作系列外长会议期间原定举行的中越外长双边会谈已被取消。官媒《中国日报》当时援引匿名消息来源称，越南一方面试图在联合公报中炒作人工造岛问题，另一方面却在南中国海加速人工造岛的进程，"毫无疑问，越南正在玩贼喊捉贼的伎俩。"

迫于中国压力？

针对王毅与范平明的会晤，美联社4月2日报道称，在王毅访问越南之前的一个星期，越南迫于中国压力叫停了一个大型南海石油项目。此前，也有媒体报道称，在短短不到一年时间内，越南在中国的压力下已经叫停了两个油气开发项目。

在3月23日的中国外交部例行记者会上，当被问及中方是否曾向越方或直接向（石油项目合作方西班牙公司）雷普索尔施压？外交部发言人华春莹称："我不知道你的消息从何而来。"

华春莹还强调，中方在南海有关问题上的立场是一贯的、明确的，"当前，南海形势正逐步降温趋缓，并不断呈现积极发展态势。我们希望与有关方面共同努力，维护好南海来之不易的良好局面，为地区和平与稳定做出贡献。"

南海军事化问题

Vietnam USS Carl Vinson in Danang (Reuters/Kham)

3月初，美国航空母舰卡尔文森号及其护航舰队访问越南岘港

一直以来，中国在南海的军事化行动引起邻国的担忧。王毅在3月8日的全国两会外长记者会上回应"南海军事化"提问时表示，南海局势明显趋稳向好，中国和东盟年内至少还要就COC举行三次磋商。

他还强调："当然南海面临挑战。目前最主要的挑战，是一些外国势力对南海风平浪静心有不安，总想挑动是非，唯恐天下不乱。说到军事化，动辄把全副武装的舰船飞机开到南海来，这才是影响南海和平的因素。"

虽然没有点名道姓，但是外界不难猜到王毅主要所指哪些"外国势力"。3月初，美国航空母舰卡尔文森号及其护航舰队访问越南岘港。被观察人士称作"自1975年越南战争以来美国在越南最大的军事存在"。

 

  • China Liaoning Flugzeugträger (imago/Xinhua)

    南中国海周边国家军力大PK

    中国海军之花

    中国第一艘航空母舰“辽宁号”从2012年起正式编入中国人民解放军。该舰原身是1985年的苏制航母。1998年，乌克兰将该舰出售给中国。中方随后加以改建，用于训练。从2016年起，该舰可用于实战。

  • Vietnam U-Boot im Hafen von Cam Ranh Bay 03.01.2014 (Vietnam News Agency/AFP/Getty Images)

    南中国海周边国家军力大PK

    越南“黑洞”

    过去数年，越南先后购得6艘基络级攻击型潜艇。因噪音小、难以被侦测，美国海军将该型潜艇别称为“黑洞”。基络级潜艇专被设计用于浅层水域，打击敌方船只和潜艇。2017年，最后两艘交货。

  • BRP Gregorio Del Pilar (picture-alliance/AP Photo/A. Favila)

    南中国海周边国家军力大PK

    菲律宾海军旗舰

    “皮拉尔号”（BRP Gregorio del Pilar）巡防舰是菲律宾海军旗舰，是如今加入菲律宾海军的3艘前美国海防舰之一。该舰1967年成军，2011年作过现代化改建。2012年，该舰曾参与同中国围绕斯卡伯勒浅滩（Scarborough-Riff，中方称“黄岩岛”）的军事冲突。

  • Indonesien KRI Sultan Hasanuddin 366 plane (picture alliance/dpa/A. Ibrahim)

    南中国海周边国家军力大PK

    来自欧洲船坞的战舰

    印度尼西亚着力于海军现代化，并购买新型舰船。本图所示为西格玛级（Sigma-Class）轻型护卫舰KRI Sultan Hasanuddin。该舰购于2007年，为荷兰所建。德国也定期向该地区提供舰船。马来西亚的卡斯图里级（Kasturi- Class）轻型护卫舰和文莱的达鲁萨拉姆级（Darussalam- Class）高速巡逻艇均来自德国造船厂。

  • RSS Formidable (Imago/China Foto Press)

    南中国海周边国家军力大PK

    隐形战舰

    就高技术而言，新加坡在地区首屈一指。自2007年起，该国拥有包括6艘“可畏级”（Formidable-Class）护卫舰在内的隐形战舰。该型战舰出自法国船坞。

  • USA Marine Flugzeugträger USS Ronald Reagan (AP)

    南中国海周边国家军力大PK

    长臂美国

    美国依然是拥有全球性海上打击力量的唯一国家。美国第七舰队住扎于太平洋地区。这一最大舰队拥有50到60艘军舰，350架战机、6万军力，其中包括唯一长期驻扎在美国境外的航母“罗纳德·里根号”。第七舰队的母港是日本横须贺（Yokosuka）海军基地。

    作者: Rodion Ebbighausen


 

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