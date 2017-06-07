 南法一超市发生暴力劫持 疑有恐怖背景 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2018
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时政风云

南法一超市发生暴力劫持 疑有恐怖背景

周五，法国南部一座小城超市发生了人质劫持事件，作案者有可能是“圣战”分子。在警方出动之后，人质已经获释，劫持者已被击毙。

Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne (Reuters/La Vie à Trèbes)

劫持人质事件就发生在这家超市

（德国之声中文网）这名涉嫌"圣战"分子在法国南部卡尔卡松市（Carcassone）附近的小城特雷布斯（Trèbes）一家超市劫持了多名人质。据报道，他自称是恐怖武装"伊斯兰国"的支持者。

另据司法部门提供的消息，就在劫持事件发生前，在据此约10公里的卡尔卡松市，一名警察被枪击受伤。据法国广播电台报道，打伤警察的就是超市劫持者。但这一说法尚未得到官方证实。

特雷布斯市长梅纳西（Eric Menassi）对媒体称，超市内有两人死亡，其余人质已经全部获释，目前作案人与一名警员单独待在超市里。

据一名目击者称，劫犯在超市内袭击时，曾呼喊"真主至大"，身上携带有刀、手枪和手雷。警方已经将其击毙。

恐怖袭击迹象多

法国内政部在推特上发布消息，呼吁民众尽量远离事发地点及周边地区。特雷布斯是一个人口为5500人的小镇。巴黎的检查机关称，反恐调查人员已经开始行动。警方的特种小分队已经到达出事地点，另有增援力量从巴黎赶往特雷布斯。

法国总理菲利普（Edouard Philippe）称这一事件"情况严重"，所有迹象均显示这是一起恐怖袭击，他说目前掌握的全部信息都让人产生这一推测。

过去几年，法国一再成为伊斯兰主义恐怖袭击的目标。2015年的巴黎大规模恐袭和2016年的尼斯货车袭击案都震惊欧洲。法国政府部门迄今表示，恐怖袭击风险依然存在。

叶宣/谢菲（德新社、法新社等）

 

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