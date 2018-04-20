南沙群岛部署导弹 中国：无心侵犯者无需害怕

（德国之声中文网）CNBC引用匿名消息来源指出，根据美国的情报分析，中国已经在南海美济礁、渚碧礁、永暑礁三个岛屿部署防空及反舰导弹。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上被问到此事表示，“有关部署不针对任何国家。无心侵犯者无需担忧害怕。希望有关方面客观、冷静看待。"

美国白宫透过发言人桑德斯 (Sarah Sanders)发表声明: “我们很清楚中国军事化南海的状况。我们已经直接向中国表达我们的顾虑，也表示近期与长期都会有相应的代价。”

华春莹在记者会上提到， “中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，中国在南沙群岛上开展和平建设活动，包括部署必要的国土防御设施，是维护中国主权和安全的需要，也是主权国家享有的当然权利。”她强调，中国是贸易大国，也是地区和平稳定的坚定维护者，将继续同各国通力合作，维护南海地区的和平稳定。

中国至今没有公开任何在南沙群岛（亦称斯普拉特利群岛，Spratly Islands）部署导弹的计划，只表示在南沙群岛的相关部署皆属防御性质，而这在中国领土上完全合法。

任职于美国华府智库战略与国际研究中心的南海专家波林(Greg Poling)说，去年中国在岛上建造导弹掩蔽部、在北边的永兴岛上部署导弹系统时，今天的发展就已经可以预见。“中国把永兴岛当做他在南海的行政与军事中心。”他说，“中国在永兴岛上做的任何事情，我们都有理由预期他会往南推进，更直接的威胁他的邻国。”

CNBC指出，鹰击-12B（YJ-12B）反舰巡弋导弹能让中国命中295浬（约545公里）内的船只；红旗-9B（HQ-9B）长程地对空导弹则能锁定160浬（约296公里）内的飞机、无人机与巡弋飞弹。

上周，美军太平洋司令候选人、海军上将戴维森（Philip Davidson）表示，中国在南海日益活跃，将会是对美国在当地军事活动构成威胁。他在写给参议院军事委员会的书面声明中写道，中国在南海的前哨作战基地已经几乎完成。

南海主权争议

多个南海周边国家都声称对南海岛礁拥有主权，包括中国、台湾、越南、菲律宾、马来西亚、汶莱等。 2016年7月，海牙国际仲裁庭裁定中国对南海岛礁不具备“历史性权利”，并要求中国政府停止在南海部分岛礁的填海造陆行为，认为这已经对当地环境造成了不可挽回的损失。然而，2017年《人民日報》海外版網站“海外網”报导，“为了改善驻岛人员的工作和生活条件，加强中国在南海主权范围内必要的军事防卫”，中国“合理地扩大了南海岛礁面积”。报导还称，通过陆域吹填工程，中国在南沙不会被潮水淹没的陆地面积显著扩大，“为后续相关基础设施建设作了必要准备。”

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez





罗法/乐然(综合报导)