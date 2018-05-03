华信深陷贿赂疑云　重振无力人人自危

(德国之声中文网) 曾为世界500强的华信能源有限公司董事局主席叶简明被带走调查之后，传出开始变卖资产与资遣员工。

知情人士表示，公司已经两个月没有发薪水，还有员工接到了遣散通知书。外界紧盯着公司财务状况，债权人紧咬着公司讨债。

"已经没有人干活了，"一个离职员工说，"有些人在找新工作，有些人拿书看，还有些人公然在上班时间打牌。"

与其牵扯至深的中华能源基金秘书长何志平，亦为香港民政事务局前局长，日前在美国因跨国贿贪遭到羁押，申请保释被拒。

分崩离析

4月26日，华信能源上海总部的干部接到了遣散通知书，资遣费为月薪乘上服务年资之后再外加一个月。接到通知的隔天就要做出决定，一旦接受便即刻生效。上海与北京办公室的某些部门主管也在内部会议中，告诉下属趁早另谋门路。

有些人怀着一线希望，决定拒绝遣散费继续留在公司，但是随着资产变卖的文件越堆越高，他们也开始感到无力回天。

过去负责收购资产的投资小组如今却受命处理资产变卖。他们不禁怀疑，变卖组合在公司状况变化之后是否还能维持原貌。

华信能源的第一大投资者国家开发银行，偕同香港立信会计师事务所，派了约一百个人到华信的办公室筛选财务文件。整整一个月的时间，华信的员工都被上级指示要对这些人言听计从。

周四上午九点，担忧资产贬值的债权人在华信总部发起静坐，导致华信员工无法进入大楼办公。抗议人士后来被公安驱离。

拒绝遣散条件、留下来的人最后很可能要任由政府或债权人安排。

在公司的微信群聊里，有些员工自我解嘲: "好在我们不是投资人。"

风云一时，变色一夜

这间企业曾经是许多人的梦想。2016年9月《财富》世界500强榜单上，中国华信能源有限公司高居第229位。其后连续四年上榜。去年9月，华信斥资91亿美元收购俄罗斯石油公司14.16%股权，成为俄油第三大股东。

外界评论，董事局主席叶简明25岁创业，今年刚满40岁，以此年纪能在行政垄断特别明显的石化行业获得这样的成就，实属难得。然而，今年三月，却传出叶简明涉嫌"经济犯罪"遭到调查，并于春节期间2月16日被带走。华信官网批评这个消息没有事实依据，却仍止不了上市公司和债券双双大跌。

这连带着另一桩金钱犯罪。中国华信能源公司下属的"中华能源基金"自称为慈善组织，其秘书长何志平被控违反美国《海外反贪污法》贿赂及洗黑钱罪，去年十一月被捕。他至今否认所有指控，申请保释被拒。

何志平被指贿赂乍得总统代比·伊特诺（Idriss Deby Itno），换取独家石油开采权，并透过塞内加尔前外长加迪奥（Cheikh Gadio）转交贿款。整起跨国贪贿案总额涉及290万美元。

罗法/夏立民(路透社)