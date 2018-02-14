区块链：已从狂想成为现实

（德国之声中文网）"我们通过一个区块链交易市场来卖房"，年轻的企业家德尔扎卡（Jakob Drzazga）说，"这效率更高，也比传统方式更便宜"。他和其团队一同在柏林建立了一个"共享工作中心"，投资者现在可以在上面买房，未来也可以在上面进行其他投资。这属于柏林第一批使用区块链技术的交易市场。对于德尔扎卡而言，如果这个叫"Brickblock"的区块链交易市场能够做到，用这种新的众筹投资方式为他在威斯巴登的第一处房产找到买家，这就证实了他企业理念的成功。

Brickblock的主要研发人佩茨（Philip Paetz）表示，数字货币让人们有机会在不经银行、公证等中间人的情况下跨境对各种商品进行买卖。投资人在交易时需要买卖数字货币，也就是代表房地产份额的代币。最后谁拥有这处房产的哪些部分，都会被透明并且防伪地储存在区块链中。所有必要的房地产交易合同都存放在一名信托人（财产受托管理人）手中。原则上，其运作与其它的在线交易平台一样。只是在使用Brickblock时，所有交易步骤会得到公开显示。

区块链下的微型投资

德尔扎卡在谈到他的创意时说，由于房产买卖以及利息支付都是通过区块链而自动运行，整个过程"更加高效"，"交易更快，此外也可以仅转售手中持有的房产比例"。

Brickblock的投资门槛极低。德尔扎卡表示，一欧元以上就可以投资，这让其成为全球首批微型投资提供者。"一般房产投资需要交5%至10%的手续费，而我们这里的手续费只有0.5%"，该公司的市场部负责人阿祖鲁（Manuel Gonzales Alzuru）说。"通过我们这项技术，精英阶层以外的人也有参与金融系统的机会。"他表示，这对于发展中国家民众意义尤甚。"很多感兴趣的人来自非洲，甚至来自阿富汗、巴基斯坦这样的国家，即便我们根本还没在这些国家做宣传"，佩茨说。

Brickblock的创业者们

大机会，大风险

在亚非拉的很多国家，还有成千上万的人使用不上银行服务。如果被认为信誉不够好，就没法开户。像比特币或者以太坊这样的加密货币让很多人第一次有机会，通过互联网向其他国家的亲属汇款。如今通过Brickblock，每个人都可以在没有银行账户的情况下投资房地产。"对于我来说，区块链技术因此而具有革命性"，阿祖鲁说。

不过就像其他具有革命性的新技术一样：对于Brickblock而言，卖出第一处房产并不容易。很多感兴趣的人完全不了解加密货币，也不懂为什么如何通过"以太币"而不是欧元、美元来购买房产。在经历了急跌后，以太币、比特币的价格每日的波动高达30%。谁如果在数字货币交易所将欧元、美元换成了以太币，可能已经因为价格波动而损失了大量资金。目前在Brickblock投资还比较类似于玩老虎机，之前并不知道最后"这台机器"是吞钱还是吐钱。