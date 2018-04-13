化武专家在叙利亚还能找到毒气证据吗？

（德国之声中文网）禁止化武组织（OPCW）的9名专家面临紧迫的时间压力，他们的任务是搜集、保存使用化武的痕迹。不过他们还能做什么呢？

在袭击过去10余天后，还能找到什么？

这取决于OPCW的调查人员是否被允许进入炸弹爆炸的地点，是否能询问证人和受害者。该组织的专家、德国化学家特拉普（Ralf Trapp）对德新社表示，痕迹还是能找到的。"比如可以找到带有攻击性化学物质痕迹的武器残留"，像炸弹残片或容器等。调查人员可以对受害者进行身体检查，询问，寻找接触某种有毒物质的症状，比如嘴角出现白沫、窒息、全身抽搐等。

调查人员首先将作什么？

他们将试图搜集尽可能多的检测样本，包括土壤、水、建筑物等。如果样本中含有高浓度的氯，就是使用氯气的一个迹象。他们会采集受害者的血液和身体组织样本。在尸检中，他们会注意某些器官--比如肺部的变化，这可能显示死者吸入了某种化武毒气。禁止化学武器组织的专家们有权对目击者、医护人员和受害者进行询问。是否有人看到了投下炸弹的直升机？有没有拍下来？目击者们听到或闻到了什么？

使用化武的痕迹是否有可能已被清除？

特拉普认为，清除所有痕迹，包括给整座建筑消毒，不是一件容易的事。此外这件事还有证人和治疗患者的医生，他们能向调查人员提供宝贵的线索。

人们推测，袭击有可能使用了氯气。现在还能证明这一点吗？

氯气也被用于饮用水消毒，不是被完全禁止的材料，但被禁止作为武器使用。氯气本身会很快挥发，但会在周围环境中和生物机体内留下痕迹。特拉普说："如果是氯气的话，会找到化学印记的。"

会有可能是其他有毒物质吗？

在叙利亚内战中，氯气和沙林毒气都曾多次被使用。化学家特拉普认为，现在不能排除使用了沙林毒气的可能性。比如袭击中丧生者的照片就提供了一些佐证。他补充说，沙林毒气即使在使用数周后，还是能找到相关的痕迹，比如在土壤里或在受害者的血液里。同时，医生对受害者症状的观察非常重要。

禁止化学武器组织的专家也调查谁要为袭击负责吗？

作为国际组织，禁止化学武器组织不会在冲突中选边站队。因此这一团队只负责确认是否发生了化武袭击，如果是的话，使用了哪种有毒物质。当然有关调查的结果可能会显示水是凶手。"如果找到一个只能用直升机投掷的桶装炸弹的残骸，就迷宫能显地说明一些问题"，特拉普说，因为叙利亚政府军有直升机。理论上也不能排除反叛武装使用化武的可能性，但如果是数量较大的化学制品，这种可能性不高，因为这需要有经验的专家。

禁止化学武器组织的调查何时能出结果？

特拉普估计，调查团队在当地的工作需要数天时间。然后必须将环境、人体组织采样送到叙利亚之外的实验室进行检测。就是说，样本会送到位于荷兰的OPCW实验室进行分割，在送往其他与该组织由密切合作的实验室。对样本的检测可能需要两周。到最终得出结果，估计总共要3到4周时间。

特朗普对叙政策数度“变脸” 有望成为盟友？ 在选战中，特朗普曾间接表示，美国对叙政策不应像迄今这样以打击阿萨德政权为指向。特朗普大选获胜后，叙利亚总统阿萨德表示虽并不对美改变对叙政策报大的期待，但如果特朗普打击恐怖主义分子，叙利亚、俄罗斯、伊朗等国都将是他的"天然盟友"。

特朗普对叙政策数度“变脸” 一边享用蛋糕，一边下令打击叙空军基地 阿萨德的愿望很快落空了。2017年4月6日，美国军舰向叙利亚空军基地发射59枚导弹，这是美方在叙利亚内战中首次对阿萨德政府实施军事打击。叙活动人士先前称，在叙利亚反叛武装控制的一个小城，妇女和儿童4月4日遭到毒气攻击。特朗普对此表示，他改变了对阿萨德的看法，"阿萨德政权的这种反人类行径绝不能姑息"。在福克斯新闻网数日后播出的采访中，特朗普称和习近平及夫人一起享用甜品时下达了攻击叙空军基地的命令并告知习近平，习近平沉吟片刻后表示，“对任何一个如此残忍地使用毒气伤孩童和婴儿的人，这样做是可以的。”

特朗普对叙政策数度“变脸” 寻求与俄罗斯合作 2017年5月10日，特朗普在白宫会晤俄罗斯外长拉夫罗夫。白宫称，特朗普强调通过合作终结叙利亚冲突的必要性，呼吁俄罗斯“应向阿萨德政权、伊朗和伊朗代理人施压"。据媒体透露，作为对俄罗斯的让步，特朗普还勒令中情局停止向叙利亚叛军提供武器。

特朗普对叙政策数度“变脸” 四目相对，惺惺相惜？ 他们都从彼此的眼中看到什么？2017年7月7日，两位“个性总统”终于在汉堡的G20峰会上见面。外界很难知道他们到底谈了什么，但从肢体语言上看，特朗普的握手虽然”一如既往“地别别扭扭，但总归是先伸出手来。谁的气场更强姑且不论，但两人的会谈有实质性成果，就7月9日起在叙利亚西南部实现停火达成共识。

特朗普对叙政策数度“变脸” 叙利亚军事行动接近尾声？ 在11月越南举行的APEC上，普京和特朗普虽未正式会谈，但仍握手寒暄，并发表联合声明，重申致力于叙利亚独立、领土与主权完整，“不采用军事手段”解决叙利亚危机。数天后，普京在索契会晤来访的叙利亚总统阿萨德，祝贺其在反恐斗争中取得的战果，并暗示将结束俄军在叙利亚的使命。之后，普京又与特朗普通电话，告知其阿萨德的改革意愿。叙利亚内战结束似乎指日可待。

特朗普对叙政策数度“变脸” 宣布很快撤军 美国在叙利亚东部驻扎着2000名士兵。今年3月底，特朗普出人意料地宣布美军很快将从叙利亚撤军。应该让“其他人”去过问叙利亚，他说。特朗普表示，恐怖武装“伊斯兰国”基本已被打败，“我们在中东已经花了70亿美元，得到什么呢？什么也没得到。”美国国务院则拒绝对特朗普的表态作出评论。据报道，特朗普还要求冻结2亿美元的叙利亚援助基金。

特朗普对叙政策数度“变脸” 疑似化武袭击，局势陡变 也许正是因为美国很快将撒手不管，阿萨德彻底收复叙利亚反叛武装据点之心变得更加迫不及待。4月6日，叙利亚政府军在围攻小城杜马时，疑似使用化学武器攻击平民。100多人惨遭杀害，其中包括幼童。世界各国齐声谴责，特朗普痛斥普京、俄罗斯与伊朗应当为支持"畜牲阿萨德"负责。安理会上，美俄针锋相对，但联合国未对毒气袭击予以确认。

特朗普对叙政策数度“变脸” 再度发动空袭 4月11日，世卫组织表示，杜马地区500名叙利亚患者出现遭受化武袭击症状。特朗普在推文中喊话俄罗斯，威胁导弹将飞向叙利亚。在安理会否决三项调查叙利亚化武袭击的决议案后，4月13日，美国联合法国和英国，发射了超过100枚导弹，对叙利亚三座化学武器设施实施打击。在选择目标过程中，盟军排除了波及俄罗斯军队的可能性。德国、土耳其、以色列等国事后对美英法的空袭行动表示支持。

特朗普对叙政策数度“变脸” 使命真的完成了？ 在宣布美国为首的对叙空袭取得成功时，特朗普称，“使命完成了”。美国国防部长马蒂斯表示，此次攻打叙利亚属于一次性行动，日后是否对叙展开攻击，将取决于阿萨德政权是否继续使用化武。俄罗斯试图在安理会谴责美英法联军的行动，但草案未获通过。普京与伊朗领导人鲁哈尼通电话时称，西方国家的空袭行动已经破坏了政治协商的可能性。“如果这种违反联合国宪章的行为一再发生，将会无可避免地造成国际秩序的混乱。”

特朗普对叙政策数度“变脸” 离水落石出尚为遥远 美英法的“精准空袭”之后，叙利亚士兵手持武器，挥舞国旗在大马士革举行针对特朗普的抗议活动。英国官员４月１６日表示，国际禁化武组织专家访问叙利亚疑似毒气袭击发生地的日程将延迟，因为俄罗斯和叙利亚未承诺保证他们的安全。目前，华盛顿和欧盟都准备通过新的经济制裁向俄罗斯施压。美国领导的对叙空袭无法改变叙利亚的战略平衡，西方盟国也表示其目的只是阻止化武的使用，而非干预叙利亚内战或推翻阿萨德。不过，特朗普想很快从叙利亚抽身的打算看来暂时是不可行了。



叶宣/雨涵（德新社）