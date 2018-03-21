匈牙利总理高票连任 力举反难民旗帜

(德国之声中文网) 欧尔班 (Orbán Viktor)带领的青年民主联盟（Fidesz）在赢得国会大选后将第4次执政。欧尔班向大批支持者说，“我们赢了...匈牙利赢得了伟大的胜利”。他说：“高投票率消除了所有疑虑。”

根据匈牙利全国选举办公室（National Election Office）完成计票的74.6%选票，估计青年民主联盟将在199席国会中拿下133或134席，取得压倒性胜利。在野的右翼尤比克党和社会党预计分别拿下26和20席。两个政党的党魁因为败选都已经宣布辞职。

8百万匈牙利人投票选出199名立法委员。其中106位从各区直选，93位透过政党席次选出。本次投票率高达69％，比2014年选举高出了7%。

欧洲相当关注匈牙利大选。连任总理欧尔班因为拒绝难民安置方案与欧盟关系紧张。他也因为批评公民社会、媒体和国家机构备受争议。

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欧尔班的重要胜选

青年民主联盟在欧尔班带领下连续3度执政。54岁的欧尔班是匈牙利共产主义垮台后，执政最久的总理。他在选战中被塑造为匈牙利基督教对抗穆斯林移民的代表。

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他在胜选后向选民发表演说：“亲爱的朋友们，我们面对一场重要的战役，保住了历史性的胜利。我们获得了这个保护匈牙利的机会。这是我们自己创造的机会。”随后欧尔班带领群众唱诵1848年的革命歌曲“匈牙利自由万岁”(Long Live Hungarian Freedom)。

夏立民/罗法 (法新社、路透社)