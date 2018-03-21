 匈牙利总理高票连任 力举反难民旗帜 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.04.2018
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时政风云

匈牙利总理高票连任 力举反难民旗帜

匈牙利9日举行国会大选，现任总理欧尔班宣布胜选。初步计票结果显示， 欧尔班所属的执政党青年民主联盟拿下48.8%选票，可能掌握国会2/3多数席位。

Ungarn Wahlen Viktor Orban Wahlsieg Jubel (Reuters/L. Foeger)

奥地利总理欧尔班胜选后向欢欣鼓舞的群众发表演说。

(德国之声中文网) 欧尔班 (Orbán Viktor)带领的青年民主联盟（Fidesz）在赢得国会大选后将第4次执政。欧尔班向大批支持者说，“我们赢了...匈牙利赢得了伟大的胜利”。他说：“高投票率消除了所有疑虑。”

根据匈牙利全国选举办公室（National Election Office）完成计票的74.6%选票，估计青年民主联盟将在199席国会中拿下133或134席，取得压倒性胜利。在野的右翼尤比克党和社会党预计分别拿下26和20席。两个政党的党魁因为败选都已经宣布辞职。

8百万匈牙利人投票选出199名立法委员。其中106位从各区直选，93位透过政党席次选出。本次投票率高达69％，比2014年选举高出了7%。

欧洲相当关注匈牙利大选。连任总理欧尔班因为拒绝难民安置方案与欧盟关系紧张。他也因为批评公民社会、媒体和国家机构备受争议。

延伸阅读——从意大利到德国：欧洲民粹主义风潮兴起

欧尔班的重要胜选

青年民主联盟在欧尔班带领下连续3度执政。54岁的欧尔班是匈牙利共产主义垮台后，执政最久的总理。他在选战中被塑造为匈牙利基督教对抗穆斯林移民的代表。

延伸阅读：匈牙利造墙挡难民 欧盟不愿给钱

他在胜选后向选民发表演说：“亲爱的朋友们，我们面对一场重要的战役，保住了历史性的胜利。我们获得了这个保护匈牙利的机会。这是我们自己创造的机会。”随后欧尔班带领群众唱诵1848年的革命歌曲“匈牙利自由万岁”(Long Live Hungarian Freedom)。

夏立民/罗法 (法新社、路透社)

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从意大利到德国：欧洲民粹主义风潮兴起

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匈牙利造墙挡难民 欧盟不愿给钱

两年前，正直欧洲难民危机的高锋期，匈牙利开始在部分边境上修建铁丝网，以阻止更多难民涌入欧盟。现在，总理奥尔班要求欧盟出资承担一半的造墙费用，而布鲁塞尔方面则回应说：欧盟不会为边境的铁丝网出钱。 (02.09.2017)  

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