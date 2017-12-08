动乱加沙: 巴勒斯坦人为重返家园流血"长征"

（德国之声中文网）哈马斯发动这场计划持续6周的“重返家园长征”（Great March of Return）行动，以声张巴勒斯坦难民及其后代返回现今以色列地区的“权利”。

该组织领导成员哈贾（Chalil al-Haja）在谈及这一抗议行动时强调，示威进军采用的是和平方式，因此，妇女和儿童也参加。

以色列外交部批评哈马斯说，巴勒斯坦领导层组织的这一运动实际上是一种危险、有意的挑衅，旨在煽动冲突，挑起事端，激化紧张局势。以色列安全机构预期，巴方民众会广泛参与；以方已做好准备，应对越境企图。

封锁巴勒斯坦人区

以军还宣布，在犹太人古老节日“逾越节”（Pessach）期间，封锁巴勒斯坦人区。一名发言人强调，周四夜间起，9天内，巴勒斯坦人只能在人道紧急情况下才能离开约旦河西岸地区和加沙地带。以方原则上以安全利益作为此类采取措施的理由。

周四夜间，在加沙地带南部发生一起不幸事件，一名男子遭射杀，另有一人受伤。军方通报说，是夜，一辆坦克向两名涉嫌接近安全栅栏的人士开了火。军方称，已知道了有关其中一名巴勒斯坦人被打死的报道。

美国、欧盟和以色列将哈马斯定义为恐怖主义组织。德国外交部在一份安全通报中要求本国公民在未来数天避免进入加沙地带。该通报还要求本国公民在耶路撒冷老城提高戒备、在耶稣受难日不去朝拜圣殿山及其周围地区。

流血冲突

周五早晨开始，加沙紧张局势升级。巴勒斯坦媒体报道，超过2万人参加这次示威。一些示威者与以军在加沙地带发生冲突：示威者向以军扔石头，以军向边境另一边的巴勒斯坦人发射实弹和催泪弹。

据德新社消息，截至周五晚些时候，冲突已经造成3人丧生，约170人受伤。

不断发生反以色列占领的抗议行动

示威运动将延续至5月15日。其导火索是以色列建国70周年庆祝活动。巴勒斯坦人在这一天过“灾难日”（Nakba），原因是，在1948年的第一次中东战争中，约有70万巴勒斯坦人逃亡或被驱逐。

5月14日，美国将在耶路撒冷开设大使馆。去年1月，美国总统特朗普宣布，单方面承认耶路撒冷是以色列首都。作出这一宣布后，巴勒斯坦地区发生骚乱。

数年来，巴勒斯坦地区每年的3月30日都发生示威。巴方称这一天是“土地日”，纪念1976年3月30日的大批土地被侵占以及6名巴勒斯坦人在沙克尼（Sachnin）地区被以色列警方打死事件。遇难者均抗议以方没收阿拉伯人土地。

凝炼／王凡（德新社、法新社，美联社等）