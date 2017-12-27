加泰罗尼亚前政府主席入境德国被拘 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.03.2018

（德国之声中文网）德国北部城市基尔地方刑事局的一名发言人向德新社表示，德国警方周日（3月25日）上午11时许在7号高速公路上将其拘留。警方行动的依据是一份欧盟逮捕令。

普伊格蒙特的律师此前已在社交平台推特上发布了当事人被拘留的消息。普伊格蒙特的发言人表示，他受到警方的良好对待，目前正在一个警察局内。

近来数月，普伊格蒙特在比利时流亡。周四，他前往芬兰，在芬兰议会举行会谈，周五在赫尔辛基大学举行演讲。普伊格蒙特的发言人称，他希望途径丹麦和德国返回比利时。芬兰在收到西班牙的申请后同意逮捕普伊格蒙特，但显然为时已晚。

因致力于加塔罗尼亚脱离西班牙独立，普伊格蒙特受到通缉。

去年10月，普伊格蒙特呼吁加泰罗尼亚脱离西班牙独立，从而违背宪法。此后，西班牙司法部门以反叛罪名对其展开调查。

据路透社报道，西班牙最高法院周五对普伊格蒙特及其它加泰罗尼亚地区政界人士的案件开庭审理。他们可能面临最高25年的刑期。

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苗子/任琛（德新社、法新社、路透社）