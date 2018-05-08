 劝不住 美国宣布退出伊核协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.05.2018
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时政风云

劝不住 美国宣布退出伊核协议

欧洲各国都劝特朗普不要退出伊核协议，马克龙和默克尔还为了此事亲自赴美，但特朗普仍然坚持几见，决定退出。此番破局料将波及国际石油市场。

USA Trump verlässt den Raum ARCHIV (picture-alliance/ZUMAPRESS/C. May)

欧洲各国好说歹说，都阻止不了特朗普的离去。

(德国之声中文网)周二，美国宣布退出伊核协议，重启伊朗经济制裁。

美国总统特朗普在白宫发表声明，宣布退出伊朗核协议，并宣称要谈一份“新的”。新协议不只会更完整地限制伊朗的核武行动，纳入中东地区的飞弹与军队，还更有持续性。

他批评这份协议完全没有限制住伊朗的野心，是“美国之耻”。

随后，特朗普又在推特上加一句:“伊朗核协议烂到骨子里。如果我们不采取行动，世界第一名恐怖主义国家就等着拿到地表上最危险的武器....。”

这等于是把美国过去十多年来小心经营的外交关系一夜扫地，一口气得罪合约中的英、法、德、中、俄、伊朗、欧盟。欧洲各国都费尽心思要让特朗普留在协议中，法国总统马克龙与德国总理默克尔还为了此事赴美。

默克尔、马克龙和英国首相特蕾沙梅、联合发表声明，对特朗普撤出协议的决定表达遗憾与关切。“我们共同强调我们将继续维护(这份协议)。这份协议对区域安全仍有重大意义。”

特朗普还说: “像伊朗这种整天高唱“美国去死吧”(Death to America)的国家，不应该让他有任何机会接触核子武器。”

伊朗总统哈桑鲁哈尼(Hassan Rouhani)听闻之后大为光火，说特朗普在打“心理战”。

伊朗表示目前为止还是会遵守协议，即刻派遣大使前往英法德中俄五国商讨应变方案，基本上会希望维持住现有协议。联合国说伊朗至今都没有违约，美国高层官员也多次重申伊朗技术上都遵守相关规范。伊朗国家电视台说特朗普无缘无故退出协议，“非法、无理、伤害国际协议公信力”。

Präsident Hassan Ruhani (picture alliance/AP/dpa/Uncredited/Iranian Presidency Office)

联合国与美国官员都说伊朗至今都遵守着协议内容，没有继续推展核武活动。

相较欧洲哀鸿遍野，以色列、沙乌地阿拉伯倒是乐见其成。以色列首相納坦尼雅胡(Benjamin Netanyahu)支持特朗普的决定，说原协议是“一张灾难行程表，对我国、对全世界带来祸害。”

沙乌地阿拉伯一向是美国的盟友，视伊朗为世仇，说"我国支持并欢迎美国总统退出伊核协议、重新启动经济制裁。”

波及石油市场

如果美国政府能够贯彻特朗普的决定，对伊朗实施最高规格的经济制裁，则企业需要在180天期限内结束与石油相关的合约，以达成“显著减少”伊朗石油出口量的目标。

伊朗是OPEC第三大石油国， 每天生产380万桶石油、出口250万桶。中国是他们最大的买家。

中国石油业者说，他们已为此做好准备，改向其他国家进口石油。他们表示，从伊朗进口的石油只占总进口的一小部份，很快就可以用俄罗斯、沙乌地阿拉伯、西非和美国的货源替代。

罗法/夏立民 (路透社、美联社)

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