力推电动车 大众拟在华投入180亿美元

(德国之声中文网) 大众汽车(VW)宣布了五年180亿美元的投资计划，如此巨大规模的研发预算，显示这家德商想要在电动汽车和自动驾驶车辆的发展上甩开对手。根据大众汽车集团（中国）总裁兼CEO约赫姆•海兹曼(Jochem Heizmann)的说法，这个投资规模等于在原本领域多加码投资44%，其主要的受益者将是大众与中国合资的3家企业。

周二在北京的车型预展会上，大众携手合资的江淮汽车(JAC)，推出全新品牌Sol(思皓)的电动SUV车款，其续航里程超过300公里。海兹曼表示，看准了中国市场将“持续屡创新高”，大众集团将大幅提高投资金额。总体而言，大众集团的目标是，到2021年至少有6家中国工厂生产电动汽车，到了2025年，能在中国市场供应1500万辆电动汽车。

中外合资架构不变

在同一个场合上，新任大众汽车集团董事会主席赫伯特•迪斯(Herbert Diess)提到，“改变正越来越快、越来越剧烈且幅度越来越大，在中国尤其如此”，所以大众需要“全速前进”。而不过两周前，迪斯才取代马蒂亚斯•穆勒(Matthias Mueller)出任大众汽车集团董事会主席，为的是加速在2015年爆发排气造假丑闻后启动的集团重整。这项丑闻导致大众遭受了百亿美元的重罚。

作为全世界最大的汽车制造商，大众启动的新科技计划，旨在自己的生产线上完成300款电动版的汽车、卡车及巴士的制造，并且也要能生产全新的充电式电动车辆。

上周，中国政府刚释放了最终将允许外国车商百分百拥有本地业务所有权的讯号，被视为向美国特朗普总统释出的善意举动。不过，迪斯申明，大众目前无意改变当前他们在中国的合资架构。