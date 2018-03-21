剑桥数据″招供影片″流出 脸书意外中箭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2018

(德国之声中文网) 剑桥数据(Cambridge Analytica) CEO尼克斯 (Alexander Nix)表示，该公司在2016特朗普当选中扮演关键角色。他炫耀公司如何使用非法伎俩操作选情，全程由英国公立电视台"第四台"(Channel 4)派出的调查记者暗中录像。

在影片中，他详细说明如何在世界各地影响政治，其中包括美人计、假新闻、与前间谍合作。他说，公司使用定时自我毁灭的电子信箱，提高追踪难度。他附注，这些行为 "完全没有电子或是纸本的痕迹，不可能找得到证据"。

影片播出之后，剑桥数据的董事会开除了这位CEO，发表声明"该名员工的发言不代表公司的立场，而我们也透过开除他表达了事态的严重性。"

与此同时，该公司否认了所有相关指控，也宣称他们在知晓触犯个人资料保护法之后，就随即删除了所有资料。

尼克斯澄清

尼克斯事后发表声明，对他在短片中的发言向同事致歉。他说该影片引发误解，"我知道事情看起来是这样，但是这不是真相。" 他澄清，剑桥数据并未如他在影片中所说，使用非法手段影响选举，也未曾使用假资料。

之后他接受BBC采访，指控第四台(Channel 4) 的报导是"蓄意让我们难堪"。他认为媒体界策划已久，刻意针对曾为特朗普助选的数据公司。

社交平台大老受到牵连

脸书由于在事件中扮演资料提供者的角色，不可避免的受到牵连。

欧洲方面，欧盟议会与英国国会接连传唤脸书执行长札克伯格出面解释他们如何将资料提供给其他公司。美国方面，美国联邦贸易委员会(FTC)正对脸书进行调查。数位民主党参议员要求札克伯格到国会作证，说明脸书"如何使用用户资料"。

路透社引用国会行政人员的发言，脸书将在周三到美国参议院与众议院做简报。脸书并未正面回应札克伯格本人是否会出现。

过去脸书曾多次经历类似的个资外泄事件，他们也一向靠道歉度过难关。然而这次，脸书的合作伙伴们却开始动摇。这家科技公司的股价暴跌，蒸发了约500亿美元。

特朗普亲友涉嫌参与其中

这起个资外泄事件随着事件发展，越来越逼近特朗普的核心团队。特朗普的女婿，以及前首席策略師都被指出与剑桥数据有所牵连。

特朗普的女婿库什纳(Jared Kushner)现任白宫高级顾问，是竞选期间数位资料的管理者。特朗普的前顾问指出，当时就是库什纳引介，剑桥数据才会跟竞选团队合作。

剑桥数据内部人士在周二向华盛顿邮报告密，说前任白宮首席策略師斯蒂芬·班农(Steve Bannon) 曾在2014年，主导该公司的搜集脸书资料的工作，并且花费将近一百万美元购买原始数据。然而，并不确定班农当时对该公司非法获取个资是否知情。

根据美国联邦选举委员会的前任共和党委员表示，虽然美国法律禁止海外势力对美国的选举提供金钱赞助，但要是特朗普自己的竞选团队出钱购买数据分析服务，这就不违法。

特朗普的竞选团队说他们并未使用剑桥分析提供的资料。

巨细靡遗揭露非法手段

剑桥分析的高层官员巨细靡遗的分享他们怎么为客户影响敌方候选人，过程全被第四台秘密录影下来。这些手法包括雇用妓女去诱惑敌方候选人，特别强调乌克兰的女孩适合扮演这个角色。另一个做法是包很多钱到敌方阵营，一旦对方收下，就在网上公开所有交易记录，并且指控对方收贿。

尼克斯事后对他在影片中的发言表示懊悔，也澄清该公司未曾使用他宣称的那些助选伎俩。

罗法/王凡(美联社、路透社、德新社)